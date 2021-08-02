انت الان تتابع تفاصيل خبر اصدار فاتورة التليفون الارضي 2021/ July عبر موقع المصرية للاتصالات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة التليفون الارضى 2021، والتى تم إعلان موعد استحقاقها 15 يوليو الماضي. وعليه يريد الآلاف من عملاء شركة We المشتركين في نظام خطوط التليفون الارضي، معرفة قيمة الفاتورة لشهور ابريل ويونيو ويوليو 2021، والتى تتم المحاسبة لها بنظام الربع سانوي. كما ويتم تمديد مدة شهر من تاريخ موعد استحقاق الفاتورة، ليتم دفعها دون تحصيل أو إضافة أى رسوم إدارية أخري على الفاتورة والتى تصل نسبتها إلى 10٪ من قيمة الفاتورة. ولذلك نوضح لكم في الفقرات الاتية، كافة التفاصيل اللازمة عن كيفية سداد والاستعلام عن الفواتير الخاصة بالخط الارضي.

اصدار فاتورة التليفون الارضى 2021

حيث أصدرت الشركة المصرية للاتصالات “we” مؤخراً بيان تفصيلى لها، ويحتوي جميع المكالمات وتفاصيلها، من مدة المكالمات وتواريخها، وكذلك مكالمات المحافظات، والهاتف المحمول، والخدمات الصوتية الأخري، والتى يمكنك الاشتراك بها بمبلغ يتمثل في 2 جنيه مصري للفاتورة الشهرية، أو ستة جنيهات فقط للفاتورة بنظام (الربع سانوي) كل ثلاث شهور. ومن ثم تضاف فاتورة التليفون الارضي 2021 مستحقة السداد مع اول فاتورة.

خدمات موقع المصرية للاتصالات

يمكن للعميل من خلال الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات، إتمام مختلف الخدمات الهامة لجميع عملاء الشركة. حيث يتم ذلك بصورة إلكترونية، دون تكبد عناء الذهاب والتزاحم في افرع الشركة، وخسارة المال والجهد، والتي منها؛

– خدمة تجديد الاشتراك الانترنت.

– دفع فاتورة التليفون الارضي 2021.

– شحن/ دفع فاتورة الموبايل.

– دليل يتضمن اماكن وعناوين افرع الشركة.

– تقديم الشكاوي والاستفسارات.

خطوات معرفة فاتورة الهاتف الارضي والسداد

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات، مايتخطي عن 12 طريقة يمكن عن طريقها دفع قيمة الفاتورة، والي منها؛ الذهاب الى اقرب سنترال تابع للشركة، أو التوجه الى فرع من أفرع فودافون وموبينيل واتصالات، الأقرب لمكانك المتواجد به. أو يمكن أيضاً من خلال خدمة فورى أو ATm لبنك ClB, والبنك الأهلي، ومكاتب البريد في محافظات مصر، أو الدفع إليكترونياً. وعليه يمكنك استعلام فاتورة الخط الارضي 2021، عن طريق دخول للرابط المخصص للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2021، ثم إتباع مايلي؛