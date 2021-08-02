جدة - نرمين السيد - طبقت شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، تجربة محاكاة لإدارة أزمة افتراضية حول وجود بركان فى أوروبا أثر بشكل كبير على حركة الطيران فى عدد من المجالات الجوية التى تطير إليها رحلات مصر للطيران مما نتج عنه تأثير فى جدول تشغيل رحلات مصر للطيران فى الاتجاهين فى السفر والعودة وتحويل مسار بعض الرحلات إلى وجهات أخرى.





وخلال المحاكاة التى تمت بغرفة إدارة الأزمات بمركز العمليات المتكامل لمصر للطيران IOCC بحضور ممثلى فريق إدارة الأزمة من مختلف الإدارات المعنية بمصر للطيران تم التأكد من جاهزية جميع فرق العمل فى التعامل مع الأزمة وإدارتها فى أسرع وقت بداية من التبليغ بتأثير البركان على الرحلات مرورا بسيناريوهات التعامل مع الأزمة واتخاذ قرار عدم إقلاع بعض الرحلات وتحويل مسار رحلات أخرى واستيعاب جميع الركاب والتسكين بالفنادق والتواصل مع العملاء والتنسيق الإعلامى وكذلك التنسيق مع تحالف ستار العالمى ومختلف الجهات المعنية وغيرها من إجراءات التعامل مع الأزمة وحتى انتهائها وعودة انتظام الرحلات. وأكد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه بالرغم من جائحة كورونا وتأثيرها على حركة التشغيل إلا أن الشركة حريصة على الالتزام بتطبيق المعايير الدولية فى مختلف أنشطة مصر للطيران واستغلال الوقت فى تدريب العنصر البشرى والتأكد من الاستعداد والجاهزية لأى متغيرات على حركة التشغيل وتطبيق سياسات السلامة والجودة فى مختلف مواقع العمل حرصا من الشركة على تقديم أفضل خدمة لعملائها بما يليق بمكانة الناقل الوطنى مصر للطيران والالتزام بتطبيق جميع معايير منظمات الطيران المدنى الدولية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر للطيران تنفذ تجربة محاكاة للتعامل مع بركان افتراضى فى أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.