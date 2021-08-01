تحويلات مرورية لإنشاء كوبرى سيارات بمحور عدلى منصور بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء كوبرى سيارات بمحور عدلى منصور أعلى تقاطعه مع محور جسر السويس، مما يستلزم رفع الباكيات المعدنية للكوبرى المشار إليه الأمر الذى يتطلب الغلق الكلى لمحور جسر السويس للقادم من طريق (القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى) إتجاه مناطق ألف مسكن عن طريق تشغيل الإتجاه الآخر إتجاهين فى الوصلة ما بين محطتى مترو قباء عمر بن الخطاب إعتباراً من الساعة 12,00 صباحاً يوم الأحد الموافق 1/8/2021 ولمدة (20) يوم وإعادة الشىء لأصله عقب الإنتهاء من تنفيذ الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.