صور.. الأوقاف تفتتح الجمعة 34 مسجدا

جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة المقبلة، 32 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، ومسجدين صيانًة وترميمًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1.596 مسجدًا، منها 1.469 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و127 مسجدًا صيانة وترميمًا.





أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:- مديرية أوقاف قنا محمد إبراهيم عويضة – بندر قنا مديرية أوقاف البحيرة عبد الحميد الوكيل – عزبة عبد الحميد الوكيل – الرحمانية الفاروق أبو شاهين – أبو الشقاف- حوش عيسى الجندى - نديبة – دمنهور حماد– النبيره – ايتاى البارود مطاوع قدح الشرقى – حفص - دمنهور الرحمن تبع الغراقة – أبو المطامير الهدى- الريكو-حوش عيسى الإخلاص- حوض خيرى- أبو حمص مديرية أوقاف الدقهلية الغفور الرحيم - عزبة المهندس- مركز السنبلاوين مديرية أوقاف المنوفية الرحمة- عزبة بهجات جريس- مركز أشمون مديرية أوقاف كفر الشيخ سيدى كامل – قرية مسير – إدارة كفر الشيخ شرق مديرية أوقاف المنيا السيدة زينب – طوة المنيا الرحمة بمزروع – ابجاج الحطب - مطاي الشيخ أبو المجد- البدرمان – مركز دير مواس مديرية أوقاف الشرقية عرب حميدة طواحين الإبراهيمية الرحمة منشأة رضوان أبو كبير مديرية أوقاف سوهاج الرحمن الشرقى – نجع المراغمة – أولاد يحيى قبلى- دار السلام النواصر – قرية الخيام- دار السلام مديرية أوقاف أسيوط النهضة – قرية باويط – ديروط – شمال ديروط التوبة – قرية موشا – أسيوط- المركز القبلى مديرية أوقاف بنى سويف الرحمن الغربى – نزلة المشارقة – إهناسيا عبد الرحمن إبراهيم – بهبشين - ناصر مديرية أوقاف القليوبية فاطمة الزهراء – كفر شكر مديرية أوقاف جنوب سيناء الزنوق – العسلة – دهب 26-32 سبعة مساجد أخرى بجنوب سيناء ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: مديرية أوقاف جنوب سيناء العقيل بن أبى طالب – رأس سدر مديرية أوقاف البحيرة 2 . النور السنهورى – ششت الانعام – إيتاى البارود يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف فى إعمار بيوت الله.

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