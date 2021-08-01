بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى شهداء الوطن

جدة - نرمين السيد - وجاء نص البيان: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، ننعى شهداء الوطن من جنوده المخلصين، الذين استشهدوا أثناء تطهير أراضى الوطن من البؤر الإرهابية بسيناء، ونصلى إلى الله القدير أن يمنح أهل الشهداء الصبر والرجاء، وأن ينعم على الجرحى بالشفاء العاجل، حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

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