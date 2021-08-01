/643366/فخر-وإعتذار-أحمد-حجازي-يتحدث-عن-تجربة-المنتخب-الأولمبي-في-طوكيو2020

أكد أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي والمنتخب المصري على خروج الفراعنة من أولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة أمام البرازيل في ثمن نهائي الأولمبياد بهدف نظيف.

وكتب أحمد حجازي عبر تويتر: "كان هدفنا ننهي مشوارنا في البطوله بميداليه اوليمبيه لبلدنا، بس الحمدلله علي كل شئ".

فخر وإعتزاز.. أحمد حجازي يتحدث عن تجربة المنتخب الأولمبي في طوكيو2020

وتابع حجازي: "إن شاء الله دا يكون جيل يخدم الكره المصريه و يكون قوام للمنتخب الاول في المستقبل القريب و إن البطوله دي تكون دافع ليهم و لينا كلنا للتطور وتحقيق نتائج افضل في البطولات الكبري حتي امام افضل الفرق".

وأستكمل: "كان ليا الشرف اني اشارك و أمثل بلدي لثاني مره بعد ١٠ سنوات في الاولمبياد و اني اكون مع اكثر لاعب شارك في تاريخ مصر و ان شاء الله يكون لاعيبه تكرر نفس الانجاز و تعديه و يكون بميداليه اوليمبيه".

وأختتم: “اخيراً اسف جداً لو خاني التعبير في فيديو كلامي مع اللاعيبه بعد المباراه في جمله ان (الكره مش باقيه لأن الكره اساس حياة كل اللاعبين حتي بعد الاعتزال) كان المقصود منها بعد البطوله و نكمل احترامنا لبعض حتي بعد الخساره ويكملوا مشوارهم و هيتقابلو في المنتخب الاول”.

«الكورة مش دايمة».. رسالة مؤثرة من أحمد حجازي عقب الخسارة أمام البرازيل «فيديو»

وقال أحمد حجازي عقب نهاية المباراة : " حافظوا على علاقتكم ببعض ، ومحدش يخسر التاني ، لأن دا اللي بيدوم ، الكرة مش دايمة".

أحمد حجازي يناشد زملائه بالحفاظ على علاقتهم

وواصل :" كنت سعيد بالمشاركة معكم في أولمبياد طوكيو، وأحنا جينا هنا للمساعدة في الوصول للأدوار التالية ، وفخور للغاية بتواجدي في هذا الجيل".

وظهر شوقي غريب خلال فيديو عقب نهاية المباراة قائلا : " متشغلوش بالكم متزعلوشأ أنكم خسرتوا واحد صفر من فرقه مرشحه تاخد الميدالية الذهبية".

شوقي غريب يثير الجدل حول مباراة مصر والبرازيل

وتابع خلال الفيديو المؤثر: " عليكم بالحفاظ على صداقتكم معا بعد انتهاء المنافسات ، وجزيل الشكر لكم على المجهود الجبار".

ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات شوقي غريب عقب مباراة مصر والبرازيل، والتي انتهت بهزيمة منتخبنا الوطني بهدف دون رد:

تصريحات شوقي غريب

عقب شوقي غريب على هزيمة منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل في المباتراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي من أولمبياد طويكو 2020 قائلا: “لن أقوم باختلاق أعذار للهزيمة، ولكن ضغط المباريات، والإنتقال من مكان إلى أخر تسبب في إرهاق اللاعبين”.

وتابع: “نحن خضنا 4 مباريات في 9 أيام فقط، ومباراة البرازيل كانت صعبة للغاية”.

وأضاف: “لعبنا أمام منتخبات كبيرة، والتقينا مع 4 مدارس كروية مختلفة، يلعبون كأس العالم باستمرار، والبرازيل فازت بالمباراة بسبب استغلالهم للفرص”.

وأتم: “بالرغم من خروجنا من البطولة إلا أن هذا الجيل سيكون له مستقبل مشرق بين منتخبات العالم، لاعبيه سيمثلون الصف الأول للمنتخب الأول”.