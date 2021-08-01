/643365/تعرف-على-منافسات-العرب-في-اليوم-العاشر-من-أولمبياد-طوكيو

تنطلق منافسات اليوم العاشر من دورة أولمبياد طوكيو 2020، فجر غد الإثنين، حيث يشارك العرب في أبرز الألعاب الفردية، في مختلف الألعاب، والتي تتسلط عليهم الأضواء، بعد حصد العديد من الميداليات في الدورة، في مختلف المنافسات.

ويستعرض دوت الخليج أبرز المواجهات المرتقبة للعرب المشاركة في دورة اولمبياد طوكيو.

منافسات المصارعة

يخوض الجزائري عبد الكريم فرجت مواجهة مع الصيني واليهان سايليكي، ضمن منافسات ملحق التصفيات في المصارعة اليونانية الرومانية 60 كجم.

وفي دور الـ16 من منافسات المصارعة اليونانية الرومانية 97 كجم رجال، يخوض الجزائري آدم بوجملين مواجهة مع الإيراني محمد هادي سرور، كما يصطدم التونسي هيكل العاشوري بالبولندي تاديوز ميشاليك.

ويخوض المغربي زياد آيت أوكرام والتونسي لمجد مافي، مواجهتين ضمن دور ال16 للمصارعة اليونانية الرومانية 77 كجم رجال.

وتخوض التونسية زينب صغير مواجهة أمام التركية ياسمين أدار، بينما تصطدم المصرية إيناس مصطفى بالألمانية انا شيل.

منافسات سباق القوارب

ضمن "200 كيه - 1 سيدات"، تخوض التونسية خولة ساسي والجزائرية أميرة خريس والمصرية سماء أحمد منافسات التصفيات.

وفي "500 م كيه - 1 سيدات"، تخوض التونسية عفاف بن إسماعيل وخولة ساسي، منافسات أشواط التصفيات.

ويخوض التونسي محمد علي مرابط وسعيد فضل الله من فريق اللاجئين منافسات 1000 م كيه - 1، كما يشارك المصري مؤمن مهران في منافسات التصفيات.

منافسات السباحة المتزامنة

تخوض المصريتان ليلى علي وهنا هيكل مواجهات المرحلة التمهيدية، ضمن منافسات ثنائي سيدات.

منافسات ألعاب القوى

يخوض السعودي مازن الياسين منافسات دور نصف النهائي من مسابقة 400 متر رجال.

وتشارك المغربية رباب عرافي والجيبوتية سهرا علي محمد في منافسات شوط التصفيات 1500 متر سيدات.

ويخوض المغربيان سفيان البقالي ومحمد تندوفت منافسات النهائي في 3000 موانع رجال.

منافسات الرماية

ينافس المصري أسامة السعيد والعماني حامد آل خاتري، ضمن مرحلة التأهل للعبة 50 م بندقية.

منافسات رمي المطرقة

يخوض القطري أشرف الصيفي والمصري مصطفى الجميل، منافسات التأهل لرمي المطرقة للرجال.

منافسات الغطس

ينافس المصري مهاب مهيمن إسحاق ضمن لعبة 3 م منصة متحركة للرجال.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشهد مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها، حيث يشارك 137 لاعبًا ولاعبة في 23 لعبة، وذلك بواقع 89 لاعباً و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.