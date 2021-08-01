/643362/أول-صور-لــ10-و20-جنيه-البلاستيك-الجديدة-المقرر-إصدارها-نوفمبر-المقبل

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد طالع أمس، عينات من البنكنوت الجديد الجاري إصداره من أول نوفمبر القادم، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي.

أول صور لــ10 و 20 جنيه البلاستيك الجديدة المقرر إصدارها نوفمبر المقبل

هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود البنك المركزي في إطار النشاط الاقتصادي والتنموي من خلال منظومة العمل المصرفي والنقدي.

وقد عرض السيد محافظ البنك المركزي الموقف الاقتصادي بعد حوالي عام ونصف من تفشي أزمة كورونا العالمية، حيث أثبت الاقتصاد المصري تماسكاً ونجاحاً كبيراً انعكس على استقرار المؤسسات المصرفية الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، خاصةً على خلفية حزمة مبادرات البنك المركزي التي خففت الأعباء على المواطنين والشركات من خلال تأجيل استحقاقات القروض لمدة 6 أشهر، فضلاً عن طرح شهادات استثمارية بأسعار فائدة مرتفعة أثناء الجائحة.

وفي هذا السياق؛ وجه السيد الرئيس بالاستمرار في تطوير أداء القطاع المصرفي وفيما يقدمه من خدمات مالية لمختلف فئات المواطنين عبر منظومة البنوك، والعمل على ثبات السياسات الهادفة لاستقرار أداء القطاع النقدي، بهدف تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة وقدرة البنك المركزي على تمويل المبادرات التنموية المختلفة تجاه الأفراد والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل العقاري.