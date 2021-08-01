تصريحات نارية من مدرب آرسنال بعد الخسارة أمام تشلسي ودياً

/643353/تصريحات-نارية-من-مدرب-آرسنال-بعد-الخسارة-أمام-تشلسي-وديا

يرى مايكل أرتيتا مدرب فريق آرسنال إنهم قدموا الكثير من الأشياء الإيجابية في مباراتهم الودية اليوم ضد فريق تشيلسي، رغم خسارتهم أمام بطل أوروبا.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، بعد الخسارة أمام تشيلسي.

وقال أرتيتا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "أولًا كانت الأجواء رائعة، كان المشجعون خلف الفريق مباشرة وأعتقد أنه مع وجود 20 أو 25 ألفًا، سيخلقون أجواءً رائعة في الملعب".

تصريحات مدرب آرسنال

وأضاف: "لقد كان اختبارًا رائعًا لنا ضد أفضل فريق في أوروبا، أعتقد أننا أظهرنا بعض الأشياء الإيجابية حقًا وبعض الأشياء المقلقة عندما تركنا الكرة بعيدًا في أماكن صعبة، وعندما اضطررنا إلى التنظيم الدفاعي فُتحت المساحات في اللحظات الصعبة".

وأردف: "ما فعلناه ضد هذا الفريق ونحن في فترة الإعداد للموسم، أعتقد أنه كان إيجابيًا".

واستكمل: "لقد صنعنا العديد من الفرص اليوم، ولكن ما يقلقني كما قلت هو تركنا الكرة بعيدًا لصالح الخصم في مراكز صعبة، حيث يمكنهم مهاجمتك بهدف، إنه حقًا وضع صعب الحل".

وتابع: "نحن بحاجة لمعرفة متى نخاطر، يتعلق الأمر بإدراك وتفسير اللاعبين الذين يتعين علينا استغلالهم في مناطق معينة أكثر من العمل الفعلي، لكنك تعلم أنه ضد هذه الفرق، سيعاقبونك في الدوري الإنجليزي".

نتيجة مباراة آرسنال وتشلسي

حقق فريق تشيلسي الفوز على آرسنال، في لقاء ودي بنتيجة هدفين مقابل هدف، على ملعب الإمارات معقل فريق المدفعجيه، وتقدم الفريق الضيف تشيلسي في نتيج المباراة في الدقيقة السادسة والعشرون من عمر المباراة، عن طريق كاي هافريتز، وجاء الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة تامي ابرهام، في الدقيقة الـ 72 من عمر اللقاء، ورد آرسنال بالهدف الوحيد له في اللقاء في الدقيقة الـ 69 من المباراة، عن طريق جرانيت شاكا، من خلال ضربة ركنية.

خرج محمد النني في الدقيقة الت 70 من عمر المباراة، بعد هدف التعادل للفريق في اللقاء، ودخول جوزيف ويلوك، في منتصف الملعب، لياتي المدير الفني في المباراة بالعديد من البطاقات، في التبديلات، لمحاولة مشاركة أكبر عدد من لاعبي الفريق، استعدادا للموسم الجديد.

تشكيل أرسنال أمام تشيلسي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: تشامبرز - هولدنج - ماري - تيرني.

خط الوسط: النني – توماس بارتي - سميث روي.

خط الهجوم: بيبي - لاكازيت - أوباميانج.