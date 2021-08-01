/643360/نشرة-أخبار-الزمالك-اليوم--بيان-ناري-ردا-على-النادي-الأهلي-و6-قرارات-حاسمة-لمجلس-لبيب-بينهم-شكوى-قناة-المارد-الأحمر-وسيد-عبدالحفيظ-وأخر-تطورات-مران-الفريق

شهد نادي الزمالك اليوم العديد من الأخبار والأحداث الرياضية ، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج نشرة أخبار الزمالك لعل أهمها بيان القلعة البيضاء ردا على شكاوى النادي الأهلي ، و6 قرارات حاسمة للفارس الأبيض.

أخر تطورات مران الزمالك اليوم

ينتظم محمود حمدي الونش ومحمد عبد السلام وإمام عاشور وأحمد فتوح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر الفريق الحالي ببرج العرب، بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعود رباعي الزمالك إلى القاهرة غدا الإثنين برفقة المنتخب الأوليمبي بعد مشاركة الفراعنة في دورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليا بطوكيو في اليابان. وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح الرباعي الأوليمبي راحة غدا قبل الانتظام في معسكر الفريق، يوم الثلاثاء المقبل.

وانتظم حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريب المسائي اليوم الأحد خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وتماثل حازم إمام للشفاء من الإجهاد العضلي الذي عانى منه خلال الفترة الماضية، كما أنهى الظهير الأيمن للزمالك برنامجه التأهيلي ليسمح له الجهاز الطبي للفريق بالمشاركة في تدريب اليوم بصورة طبيعية.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب المسائي اليوم الأحد خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني للزمالك على تحفيز اللاعبين وطالبهم بالتركيز في الفترة الحالية وضرورة خوض المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري باعتبارها نهائي كئٔوس، مشددا على عدم التفريط في أي نقطة خلال المباريات المقبلة.

كما شرح كارتيرون بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في التدريبات اليوم مع منح اللاعبين بعض التعليمات قبل انطلاق المران.

ويستعد الفريق للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الحالي باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.

الزمالك يشكو عبد الحفيظ وقناة الأهلي.. وبلاغ للنائب العام

أصدر نادي الزمالك بيانا يكشف فيه عن 6 قرارات هامة لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب ، رئيس اللجنة المعينة لإدارة القلعة البيضاء،لعل أبرزهم شكوى ضد بعض الشخصيات والمؤسسات على رأسها سيد عبدالحفيظ وقناة الأهلي ويرصد دوت الخليج الشكاوي التي جاءت كالتالي:

1 - تقديم شكوى إلى السيد المستشار النائب العام بشأن واقعة التجمهر على كوبري الجلاء، وما صاحبها من إساءة لنادي الزمالك والكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا.

2 - تقديم شكوى إلى اتحاد الكرة بشأن واقعة التجاوز الحادث من مدير الكرة في النادي الأهلي.

3 -تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة النادي الأهلي ورئيس تحرير أحد البرامج ومقدم البرنامج بشأن الإساءة لنادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم.

4 - تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد موقع قناة النادي الأهلي والمواقع الإلكترونية التابعة له عما صدر منها من تجاوزات بحق نادي الزمالك.

5 - تكليف المنظومة الإعلامية بتشكيل لجنة دائمة لتوثيق ورصد أي تجاوزات بحق نادي الزمالك، ومنتسبيه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها على كافة الأصعدة.

6 - تكليف الإدارة القانونية بالتنسيق مع المنظومة الإعلامية بتقديم كل سبل الدعم القانوني للإعلاميين الداعمين للنادي.

يذكر أن نادي الزمالك أصدر بيانا بعد الأجتماع الطارئ للرد علي المستجدات في الساحة الرياضية ، يأتي هذا بعد أن أصدر النادي الأهلي ثلاث بيانات يرصد فيهم شكوى المارد الأحمر للعديد من الإعلاميين والقنوات الفضائية منها خالد الغندور بقناة الفارس الأبيض.

بيان ناري من الزمالك ردا على شكاوى الاهلي

الزمالك يواجه مياه البحيرة وديا غدا

على جانب أخر يسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز جميع اللاعبين استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وسبق وخاض الفريق ثلاث مباريات ودية أمام منتخب القسم الثاني وفاز بسباعية دون رد، وأبها السعودي وانتصر بهدفين لهدف، والمجد السكندري وفاز بهدفين لهدف.