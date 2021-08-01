صور.. ترميم صالة الأعمدة الكبرى لمعبد الكرنك

جدة - نرمين السيد - انهى فريق من وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع عدد من خريجى أقسام الترميم بجامعتى الأقصر وجنوب الوادى ومعهد الترميم بالأقصر، ترميم ما يقرب من 60٪ من العمود الأول بصالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك وإظهار ألوانه الأصلية، وذلك بعد إزالة آثار التلف التى سببتها عوامل التعرية وجارى استكمال أعمال الترميم لباقى الأعمدة تباعا.





صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحا أن أعمال الترميم الجارية بصالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك ستشمل ترميم الأعمدة على هيئة زهرة البردى المفتوح كمرحلة أولى ثم باقى الأعمدة كمرحلة ثانية، تمهيدا للافتتاح الوشيك لمشروع تطوير طريق الكباش فى احتفالية كبرى.

وعن أعمال الترميم بمعبد الكرنك أشار غريب سنبل استشارى الحفظ والترميم بالمجلس الآعلى للآثار، إلى أنها تشمل صالة الأعمدة الكبرى، وجارى العمل الآن على إزالة الأتربة ومعالجة آثار عوامل التعرية من على الأعمدة والبالغ عددها 134 عمودًا ارتفاع كل واحد منها نحو 20 مترًا، بالإضافة إلى ترميم الزخارف والكتابات الهيروغليفية بها وإظهارها بشكل واضح، لافتًا إلى أن أعمال الترميم شملت أيضا تمثال الملك تحتمس الثانى الموجود بالصرح الثامن بمعبد الكرنك.

وأضاف أنه جارى أيضا البدء فى مشروع ترميم صالة الأعمدة بمعبد الأقصر، مؤكدا أن الأعمال بالمعبدين تتم بناء على دراسات علمية دقيقة قام بها فريق العمل للوقوف على أنسب طرق الترميم والتى تتناسب مع الحالة الراهنة للأثر، وتتسق مع الأسس العلمية التى أقرتها المواثيق الدولية.