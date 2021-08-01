أول صور لـ عملتى الـ10 و20 جنيها البلاستيكية

جدة - نرمين السيد - وكتب موسى: "ننفرد بنشر أول صور لــ10 و20 جنيها البلاستيك الجديدة المقرر إصدارها نوفمبر المقبل". ويبدأ البنك المركزى المصرى فى طباعة النقود البلاستيكية "البوليمر" بمطبعة البنك المركزى الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التى وصلت إليها الدول الأوروبية.

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