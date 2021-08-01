دوت الخليج ينشر الصور الأولى لقطار Cairo LRT المنطلق من مدينة بدر إلى العاصمة الإدارية

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دوت الخليج

قطار Cairo LRT المنطلق من مدينة بدر إلى العاصمة الإدارية

وذكرت الشركة على صفحتها الرسمية، إلى أنه تم شحن أول دفعة من القطارات، مشيرة إلى إنها ستصل مصر خلال الفترة الجاية وتبدأ تشتغل أكتوبر الجاي.

وأكدت الشركة الصينية على أن القطار الكهربائي بتكلفة 3 مليار دولار بطول 103 كم و بسرعة 120 كم فالساعة بإجمالي 19 محطة بهدف ربط القاهرة بالمدن الجديدة مثل : بدر - المستقبل - العبور - الشروق - العاشر من رمضان - هيليوبليس الجديدة - حدائق العاصمة - العاصمة الادارية.

كما أشارت إلى أن القطار الكهربائي يضم 19 محطة كل محطة تعتبر مركز تجاري سياحي متكامل بها مطاعم وكافيهات وبيوت الأزياء، وأيضًا2-3 جراج سيارات كبير.

وتابعت:” القطار الكهربائي يتقاطع مع مترو القاهرة في محطة (عدلي منصور) التبادلية، والتى تأخذ مساحة ضخمة، والتى تستوعب القطار الكهربائي LRT و الأتوبيس الترددي BRT ومحطة سوبر جيت.

وأيضًا القطار الكهربائي يتقاطع مع مونوريل القاهرة Cairo Monorail في محطة "مدينة الفنون والثقافة"، والتى تمثل محطة عملاقة، حيث تأخذ مكان في قلب العاصمة الجديدة، وتضم المحطة مول تجاري عالمي ومتحف أحياء بحرية وغابة استوائية وفندق وبرج تجاري ودار سينما ومنطقة كافيهات و مطاعم.

كما أشارت إلى أن القطار الكهربائي Cairo LRT لن يكون آخر LRT يتم تنفيذه قبل نهاية العام الحالي، حيث أنه سيتم بدء تنفيذ قطار الإسكندرية الكهربائي Alex LRT، كما يجري الآن إزالة التعديات على مسار المشروع وأيضًا LRT من ابو قير الى بورسعيد و LRT من المنصورة الجديدة الى المنصورة القديمة. •مشاريع قطارات الـ LRT تختلف تماما عن مشروع القطار السريع.