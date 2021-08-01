/643358/رسالة-مؤثرة-من-محمد-مجدي-أفشة-في-ذكرى-الإنضمام-للنادي-الأهلي

علق محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ذكرى إنضمامه للقلعة الحمراء بعد سنتين من إنقضاء الفترة داخل جدران الجزيرة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال محمد مجدي أفشة: "سنتين مروا علي إنتقالي للنادي الأهلي، أفضل حاجة حصلت في حياتي على مستوي مسيرتي في الرياضة وكرة القدم، مكنتش أتخيل الوقت يمر بالسرعة دي، بفضل الله سنتين بطولات كبيرة وإنجازات كثيرة".

محمد مجدي أفشة يتحدث عن انضمامه للأهلي

وتابع: "قبل ما أجي الاهلي كان ممكن اقول دي بطولات كثيرة جدا، بعد ما لعبت وفهمت طبيعة النادي وجمهوره طلعوا مش كفاية لان مفيش كفاية في الأهلي".

وواصل: "إن شاء الله إن كان لينا نصيب نعيش معا، الاهلي سنين وبطولات وإنجازات لان إغلي حاجة في النادي ده الوقت يا تخرج منه كاتب التاريخ ،يا تخرج منه تاريخ لم يكتب ، شكرا جدا علي كل كلامكم الطيب ومشاعركم الجميلة ".

الزمالك يشكو عبد الحفيظ وقناة الأهلي.. وبلاغ للنائب العام

أصدر نادي الزمالك بيانا يكشف فيه عن 6 قرارات هامة لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب ، رئيس اللجنة المعينة لإدارة القلعة البيضاء،لعل أبرزهم شكوى ضد بعض الشخصيات والمؤسسات على رأسها سيد عبدالحفيظ وقناة الأهلي ويرصد دوت الخليج الشكاوي التي جاءت كالتالي:

1 - تقديم شكوى إلى السيد المستشار النائب العام بشأن واقعة التجمهر على كوبري الجلاء، وما صاحبها من إساءة لنادي الزمالك والكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا.

2 - تقديم شكوى إلى اتحاد الكرة بشأن واقعة التجاوز الحادث من مدير الكرة في النادي الأهلي.

3 -تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة النادي الأهلي ورئيس تحرير أحد البرامج ومقدم البرنامج بشأن الإساءة لنادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم.

4 - تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد موقع قناة النادي الأهلي والمواقع الإلكترونية التابعة له عما صدر منها من تجاوزات بحق نادي الزمالك.

5 - تكليف المنظومة الإعلامية بتشكيل لجنة دائمة لتوثيق ورصد أي تجاوزات بحق نادي الزمالك، ومنتسبيه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها على كافة الأصعدة.

6 - تكليف الإدارة القانونية بالتنسيق مع المنظومة الإعلامية بتقديم كل سبل الدعم القانوني للإعلاميين الداعمين للنادي.