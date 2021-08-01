/643356/الزمالك-يرفع-شعار-الحماس-قبل-لقاء-غزل-المحلة-بالدوري

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون على الجوانب الفنية والخططية خلال المران المسائي اليوم الأحد خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشرف كارتيرون على تطبيق بعض الجمل الفنية خلال المران لتنفيذها في مباريات الدوري.

واختتم كارتيرون التدريب بإجراء تقسيمة بين اللاعبين شهدت حماسا من الجميع لحجز مكان للمشاركة في التشكيل الأساسي للمباراة المقبلة.

تدريبات بدنية

خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية المران المسائي اليوم الأحد خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق الإشراف على التدريبات البدنية قبل أن يبدأ اللاعبون خوض التدريبات الفنية.

جلسة كارتيرون مع الفريق

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب المسائي اليوم الأحد خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني للزمالك على تحفيز اللاعبين وطالبهم بالتركيز في الفترة الحالية وضرورة خوض المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري باعتبارها نهائي كئٔوس، مشددا على عدم التفريط في أي نقطة خلال المباريات المقبلة.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

كما شرح كارتيرون بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في التدريبات اليوم مع منح اللاعبين بعض التعليمات قبل انطلاق المران.

ويستعد الفريق للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الحالي باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.

مواعيد مباريات الزمالك بالدوري

الجولة الـ29الاتحاد السكندري ضد الزمالك يوم 10 أغسطس على ستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

الجولة الـ30الإسماعيلي ضد الزمالك يوم 14 أغسطس على ستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.

الجولة الـ31 الزمالك ضد وادي دجلة يوم 17 أغسطس على ستاد القاهرة في التاسعة مساءً.

الجولة الـ32 سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 20 أغسطس على ستاد السويس الجديد في التاسعة مساءً.

الجولة الـ33الزمالك ضد الإنتاج الحربي أحد يومي 23 أو 24 أغسطس على ستاد القاهرة.

الجولة الـ34 البنك الأهلي ضد الزمالك أحد يومي 26 أو 27 أغسطس على ستاد بتروسبورت.