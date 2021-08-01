/643355/مصر-فى-صورة--المنايفة-على-العتبة-ومدبولي-بشوارع-حياة-كريمة-الجديدة

استطلع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، عددًا من المشاريع التى تقام حاليًا ضمن مبادرة حياة كريمة فى قرى مركز أشمون، محافظة المنوفية، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، ووزير التنمية المحلية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

دوت الخليج

رئيس الوزراء يتفقد مواقع العمل بقرى مركز أشمون

وشهدت زيارة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي لمواقع العمل، تجوله فى قرية الشهداء بمركز أشمون، وكان الأهالى يجلسون على مداخل المنازل أثناء مرور المهندس مصطفى مدبولي، وهى عادة ريفية قديمة، كما أجرى حوارًا مع عدد من أهالى القرية البسطاء، كما أكد على أنه سيتم تنفيذ كافة المتطلبات الذين يسعون إلى تنفيذها.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعاون الأهالي وتفهمهم لهذا المشروع المهم، واليقين من أن كل ما يتم تنفيذه في صالحهم، لافتًأ إلى أن ذلك يحتم عليهم ضرورة الحفاظ على ما يتحقق، من خلال عدم تكرار التعدي على الأراضي الزراعية، أو البناء العشوائي، معتبراً أن ذلك هو التحدي الحقيقي، موضحاً أن ادخال خدمة الصرف الصحي، سيجعل من الصعب تكرار البناء العشوائي في مناطق أخرى ثم المطالبة بتوصيل الصرف الصحي لها، وبالتالي لابد أن يعي الجميع أن ما يتحقق لابد من الحفاظ عليه.

من جانبه، أوضح محافظ المنوفية أن مركز الشهداء الذي يشهد هذه الزيارة اليوم، يتم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات في كافة قرى المركز البالغ عددها 27 قرية، بما يخدم نحو 400 ألف نسمة، منوهأً إلى أن سير العمل يشمل تنفيذ 594 مشروعاً في العديد من القطاعات، من مياه الشرب، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والغاز، والاتصالات، وادارة المخلفات الصلبة، والكهرباء والري والطرق والنقل، وتدعيم الوحدات المحلية، والشباب والرياضة، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من 8 مشروعات، ويتم استكمال 81 مشروعاً، كما أن هناك مواقع جاهزة للتسليم لبدء العمل في 555 مشروعاً.