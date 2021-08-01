نشرة أخبار الأهلي اليوم الاحد:أليو ديانج يعبر عن إعتزازه بالتواجد داخل مصر.. صفقات جديدة لـ«سيدات الطائرة».. جماهير المارد الأحمر تفاجئ موسيماني

/643334/نشرة-أخبار-الأهلي-اليوم-الاحدأليو-ديانج-يعبر-عن-إعتزازه-بالتواجد-داخل-مصر-صفقات-جديدة-لـسيدات-الطائرة-جماهير-المارد-الأحمر-تفاجئ-موسيماني

شهد النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق الـ 31 من يوليو علي العديد من الأحداث الشيقة، والهامة لعاشقي كرة القدم ومشجعي نادي القلعة الحمراء، ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

موسيماني

يواصل بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي استمتاعه بالعطلة الصيفية قبل عودته الدوري الممتاز وإستكمال المباريات المتبقية والأستعدادات للموسم الجديد.

ونشر بيتسو موسيماني صورة جديدة اليوم عبر حسابة الشخصي”انستجرام” من يخت علي الشاطئ في الساحل الشمالي التى يقضى فيها الفصل الأخير من عطلته قبل العودة لتدريب المارد الاحمر، وشهدت هتاف جماهير الأهلي له بحرارة كبيرة، وظهرت علي المدير الفني السعادة الكبيرة بعد تلقية التحية من جماهير القلعة الحمراء.

الأهلي يتعاقد مع صفقات جديدة

أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع آية خالد محمد أحمد، وهانيا خالد عبدالله، لاعبتي «الشمس» لمدة أربعة مواسم، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة «سيدات طائرة الأهلي » خلال الموسم الجديد.

يأتي هذا في إطار توجيهات مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب لتدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على البطولات.

اليو ديانج

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة أنتشرت خلال الدقائق الماضية للمالي أليو ديانج ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، وهو في أحد المنتزهات وبجانبه علم مصر.

ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعي الرياضة والنادي الأهلي بشكل خاص ، خاصة في ظل تواجد العلم المصري بجانب اللاعب ، الأمر الذي يؤكد إعتزاز أليو ديانج بالتواجد داخل "أم الدنيا" ليلاحق بذلك كافة اللاعبين الذين تواجدو على الأراضي المصرية وتعلقوا بها.

حزن موسيماني

نعى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، احد افراد عائلتة الذى وافته المنية اليوم، ونشر صورته معه عبر حسابه.

ونشر موسيماني عبر حسابة الشخصي”انستجرام”،:لقد عشت الحياة بمثل هذا الشغف ، وكانت أخلاقيات عملك مثالية وكان الإخلاص لعائلتك مثل أي شيء رأيناه في السنوات الأخيرة.

الزمالك يقدم شكوي ضد الأهلي

أصدر نادي الزمالك بيانا يكشف فيه عن 6 قرارات هامة لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب ، رئيس اللجنة المعينة لإدارة القلعة البيضاء،لعل أبرزهم شكوى ضد بعض الشخصيات والمؤسسات على رأسها سيد عبدالحفيظ وقناة الأهلي.