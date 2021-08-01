وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس إدارة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

عقد مجلس إدارة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اجتماعه الدورى ظهر اليوم الأحد برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور وليد الزواوى أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع، أكد الوزير على اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة فى دعم البحث العلمى فى مصر.

قدم المجلس التهنئة للدكتور على حامد أبو سنة بمناسبة تولى سيادته منصب قائم بأعمال رئيس جهاز شئون البيئة، مؤكدًا على دعم التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، كما قدم المجلس الشكر للدكتورة إيناس أبوطالب على دورها فى دعم أنشطة المعهد خلال فترة توليها رئاسة الجهاز.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور جاد القاضى الشكر للسيد الوزير على دعم سيادته لأنشطة وفعاليات المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية خلال الفترة الماضية، مستعرضًا تقريرًا حول إنجازات المعهد، مشيرًا إلى مشاركة المعهد فى عدد من الفعاليات على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، ومنها مشاركته فى فعاليات المؤتمر الدولى لشبكة العمل الدولية ENGAGE نحو برنامج عالمى للتراث الإنسانى: رؤية مجتمعية نحو مستقبل التراث العالمى، وذلك بالتعاون مع جامعة نوتنغهام ترينت البريطانية، بالإضافة لمشاركته فى ورشة عمل عن تطبيقات الجيوفيزياء وخاصة الرادار الأرضى فى مجالات الكشف عن الآثار وذلك بمناسبة الذكرى ال ٢٥ لتأسيس مركز شرق آسيا التابع لجامعة طوهوكو اليابانية.

كما شارك المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فى فعاليات حفل تخرج الدورة رقم ١١ لبرنامج الأمل لتأهيل الكوادر الشبابية من خريجى الجامعات المصرية فى الجيوفيزياء والذى تنظمه وترعاه الجمعية الجيوفيزيقية المصرية منذ عام ٢٠٠٧، فضلاً عن مشاركته بجناح لعرض المؤلفات العلمية للباحثين ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ال ٥٢.

وفى إطار الدور التعليمى والتدريبى الذى يقوم به المعهد لشباب الجامعات المصرية يقوم المعهد خلال الفترة من بداية يوليو لنهاية أغسطس بتقديم برامج التدريب الصيفى لطلاب الجامعات المصرية فى تخصصات المعهد (فلك وجيوفيزياء).

أحيط المجلس علمًا بتنظيم المعهد للمؤتمر العربى فى الفلك والجيوفيزياء خلال الفترة من ١١ - ١٤ أكتوبر المقبل.

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث كالترقيات والتعيينات.