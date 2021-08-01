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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 15 أسقفا يشاركون فى افتتاح المغارة الآثرية بدير القديسة العذراء فى أسيوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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