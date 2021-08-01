جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبال الطفلة الفلسطينية بيان محمود، المصابة بمرض جلدى نادر، مساء اليوم الأحد بمستشفى معهد ناصر، لبدء تلقى العلاج وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأوضحت الوزيرة، أنه تم نقل الطفلة من معبر رفح البرى بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، وكان فى استقبالها مدير مستشفى معهد ناصر وفريق طبى، يضم أطباء وممرضين فى تخصصات "الباطنة، الأطفال، الجلدية، المناعة"، مؤكدة أن الطفلة الفلسطينية خضعت إلى الكشف الطبى الأولى فور وصولها للمستشفى. وأضافت أنه جارى إجراء عدة فحوصات للطفلة "مناعية، ومعملية"، لتشخيص حالتها بصورة دقيقة، والبدء فى تلقى العلاج اللازم، لافتًة إلى أن الطفلة تخضع إلى الرعاية الصحية الفائقة والمتابعة الطبية المستمرة، وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية لمتابعة استجابتها للعلاج. يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استجاب إلى مواطن فلسطينى يستغيث لعلاج ابنته البالغة 7 سنوات، ووجه بعلاجها داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية على نفقة الدولة، حيث تعانى الطفلة من منذ ولادتها من مرض جلدى نادر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- تنفيذا لتوجيه الرئيس.. الطفلة الفلسطينية تبدأ تلقى العلاج بمعهد ناصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.