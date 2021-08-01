/643354/بدون-الأهلي-والزمالك-الكاف-يعلن-الفرق-المشاركة-في-دوري-أبطال-إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية خلال الموسم المقبل والتي بلغ عددها 42 فريقا مع إنتظار إرسال عدة اتحادات أنديتها المشاركة من بينها مصر.

و ذكرت تقارير مغربية أن اتحادات دول المغرب، مصر، مدغشقر، إس سواتيني وغانا، الجزائر، ليبيا، نيجيريا، الكاميرون، رأسلت "كاف" بأنها فى انتظار اكتمال المسابقات المحلية في موعد أقصاه 15 أغسطس الجاري، لتحديد أسماء الفرق المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية. الكاف يعلن الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا ويستعرض دوت الخليج الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا: - أنجولا: بترو أتلتيكو - ساجرادا إسبيرانسا - بنين: إف سي إساي - بوركينا فاسو: سونابيل - بوروندي: إف سي نجونزي - أفريقيا الوسطى: النادي الدبلوماسي - الكونغو: أوتوهو - كوت ديفوار: أسيك ميموزا - جيبوتي: آرتا سولار - إثيوبيا: فاسيل كينيما - غينيا الإستوائية: أكونانجي - الجابون: بوينجيني سبورت - جامبيا: إف سي فورتون - غانا: هارتس أوف أوك - غينيا: كامسار - حوريا كوناكري - كينيا: إف سي توسكر - ليبيريا: أويلرز - مالاوي: نياسا بيج بولتس - مالي: الملعب المالي - موريتانيا: إف سي نواذيبو - موزمبيق: يونياي دو سونجو - النيجر: نادي الجمارك - الكونغو الديمقراطية: مازيمبي - مانييما يونيون - رواندا: نادي الجيش - السنغال: تونجيث - الصومال: نادي مقديشو - السودان: الهلال - المريخ - جنوب أفريقيا: ماميلودي صن داونز - أمازولو - تنزانيا: سيمبا - يانج أفريكانز - توجو: أسكو دي كارا بدون الأهلي والزمالك.. الكاف يعلن الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا - تونس: الترجي الرياضي - النجم الساحلي - أوغندا: إف سي إكسبريس - زامبيا: زاناكو - زيسكو يونايتد - زنجيبار: نادي كمكم - زيمبابوي: بلاتينوم ستارز

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