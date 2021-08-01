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رئيس تضامن النواب يؤازر بعثة مصر البارالمبية قبل مشاركتها فى أوليمياد طوكيو «صور»

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/643350/رئيس-تضامن-النواب-يؤازر-بعثة-مصر-البارالمبية-قبل-مشاركتها-فى-أوليمياد-طوكيو-صور

08:27 م - الأحد 1 أغسطس 2021

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 قام وفد من لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي بزيارة المركز الأوليمبي بالمعادي لمؤازرة ابطال بعثة مصر البارالمبية الذين سيشاركون في اوليمبياد طوكيوصرخ بذلك المستشار الاعلامى لرئيس لجنة التضامن أحمد قنديل .

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وأوضح قنديل أن اللجنة كان فى استقبالها دكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية وبحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى  وحيث قام  الوفد بتففد فرق رفع الاثقال وفريق المكفوفين لكرة الجرس  وفريق العاب القوي ومنح الوفد لجميع الفرق علم مصر وسط مشاعر الفرحة والفخر وانهالت دموع الابطال احتراما وتقديرا لعلم مصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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