643350 /643350/رئيس-تضامن-النواب-يؤازر-بعثة-مصر-البارالمبية-قبل-مشاركتها-فى-أوليمياد-طوكيو-صور 08:27 م - الأحد 1 أغسطس 2021 قام وفد من لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي بزيارة المركز الأوليمبي بالمعادي لمؤازرة ابطال بعثة مصر البارالمبية الذين سيشاركون في اوليمبياد طوكيوصرخ بذلك المستشار الاعلامى لرئيس لجنة التضامن أحمد قنديل . وأوضح قنديل أن اللجنة كان فى استقبالها دكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية وبحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وحيث قام الوفد بتففد فرق رفع الاثقال وفريق المكفوفين لكرة الجرس وفريق العاب القوي ومنح الوفد لجميع الفرق علم مصر وسط مشاعر الفرحة والفخر وانهالت دموع الابطال احتراما وتقديرا لعلم مصر. تابع موقع دوت الخليج علي

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