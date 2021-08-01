/643349/بيان-متداول-لقناة-الأهلي-يثير-الجدل-عبر-مواقع-التواصل-الإجتماعي

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي صورة قرار إدارة منسوب لشركة لايف ميديا صاحبة حقوق إدارة قناة الأهلي، تعليقا على ماحدث في الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية والتي شهدت على إثرها بيانات من القطبين.

صورة متدوالة لقناة الأهلي تثير الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي

ولقت الصور تداولا كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، بعد أن نص القرار الإداري على العاملين بقناة الأهلي عدم الحديث عن أي أمور تخص الأندية المنافسة والإ سيكون العقاب الفصل من القناة ، وذلك حفاظا على وحدة الوطن ونبذ التعصب بين القطبين، حسبما جاء في القرار المتداول والتي لم يتم إعلانه رسميا حتى الأن.

الزمالك يشكو عبد الحفيظ وقناة الأهلي.. وبلاغ للنائب العام

أصدر نادي الزمالك بيانا يكشف فيه عن 6 قرارات هامة لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب ، رئيس اللجنة المعينة لإدارة القلعة البيضاء،لعل أبرزهم شكوى ضد بعض الشخصيات والمؤسسات على رأسها سيد عبدالحفيظ وقناة الأهلي ويرصد دوت الخليج الشكاوي التي جاءت كالتالي:

1 - تقديم شكوى إلى السيد المستشار النائب العام بشأن واقعة التجمهر على كوبري الجلاء، وما صاحبها من إساءة لنادي الزمالك والكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا.

2 - تقديم شكوى إلى اتحاد الكرة بشأن واقعة التجاوز الحادث من مدير الكرة في النادي الأهلي.

3 -تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة النادي الأهلي ورئيس تحرير أحد البرامج ومقدم البرنامج بشأن الإساءة لنادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم.

4 - تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد موقع قناة النادي الأهلي والمواقع الإلكترونية التابعة له عما صدر منها من تجاوزات بحق نادي الزمالك.

5 - تكليف المنظومة الإعلامية بتشكيل لجنة دائمة لتوثيق ورصد أي تجاوزات بحق نادي الزمالك، ومنتسبيه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها على كافة الأصعدة.

6 - تكليف الإدارة القانونية بالتنسيق مع المنظومة الإعلامية بتقديم كل سبل الدعم القانوني للإعلاميين الداعمين للنادي.