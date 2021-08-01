/643333/حصاد-المصريين-اليوم-في-أولمبياد-طوكيو-2020-منتخب-اليد-يحقق-إنجازا-تاريخيا-وخروج-فريق-تنس-الطاولة-من-المنافسة-ورجال-سلاح-الشيش-يودعون-الأولمبياد-بالمركز-الثامن

أقيم اليوم الأحد، العديد من منافسات المصريين في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويأتي في مقدمتها مواجهة المنتخب الوطني لكرة اليد أمام نظيره منتخب البحرين.

ويستعرض دوت الخليج حصاد المصريين اليوم، في منافسات أولمبياد طوكيو 2020:

حصاد المصريين اليوم الأحد في اولمبياد طوكيو 2020

- منتخب اليد

اكتسح منتخب مصر لكرة اليد، نظيره منتخب البحرين، بنتيجة 30 / 20، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات ختام دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020، ليتاهل الفراعنة بشكل نهائي إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.

ويلتقي منتخبنا الوطني لكرة اليد مع منتخب ألمانيا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020.

على أن تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع ظهرا.

وفي حالة فوز مصر على ألمانيا في رببع النهائي، يلتقي مع الفائز من منتخب فرنسا ومنتخب البحرين، في الدور نصف النهائي من المسابقة.

- منافسات تنس الطاولة

ودع المنتخب المصري لتنس الطاولة، منافسات فرق تنس الطاولة رجال، وذلك بعدما تعرضوا للهزيمة على يد منتخب الصين.

وخسر منتخب مصر، منافسات فرق تنس الطاولة، أمام منتخب الصين، بثلاث مباريات دون مقابل.

وبدأت المنافسة بمواجهة الزوجي، والتي خسر فيها ممثلين منتخبنا الوطني، وهم خالد عصر وأحمد صلاح، على يد الثنائي ما لونج وشو شين بنتيجة أشواط 11-7، و11-4، و11-3.

ثم خسر عمر عصر أولى منافسات الفردي، على يد فان زهيندونج بثلاثة أشواط دون مقابل، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4، و11-8، و11-5.

بالإضافة إلى خسارة خالد عصر، في ثاني مواجهات الفردي، على يد شو شين بثلاثة أشواط دون مقابل، بنتيجة 11-9، و11-7، و11-2.

منافسات سلاح الشيش

أنهى منتخب رجال سلاح الشيش، منافسات الفرق في المركز الثامن بعد تلقيهم لثلاث هزائم.

وخسر منتخب مصر مباراته الأخيرة أمام هونج كونج بنتيجة 45-21 في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

- منافسات المصارعة

فقدت المصارعة المصرية سمر حمزة فرصتها في دخول أدوار الترضية والحصول على البرونز، بعد خسارة بطلة روسيا من بطلة قيرغستان 12/0، لعدم التكافؤ في أقل من دقيقتين في دور ربع النهائي من مسابقة مصارعة حرة سيدات.

كانت سمر حمزة بطلة مصر للمصارعة قد خسرت أمام الروسية ناتاليا فوروبييفا 12-16 في المصارعة الحرة، في مباراة مثيرة وقوية حسمتها اللاعبة الروسية في اللحظات الأخيرة.