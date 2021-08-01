هدف أفشة في فيتا كلوب يفوز بالأفضل في إفريقيا بتصويت الجماهير«فيديو»

/643348/هدف-أفشة-في-فيتا-كلوب-يفوز-بالأفضل-في-إفريقيا-بتصويت-الجماهيرفيديو

ويستعرض دوت الخليج هدف محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي في فريق فيتا كلوب في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحسم أفشة الفوز بالجائزة على حساب منافسه هابي ماشياني لاعب فريق كايزر تشيفز الجنوبي أفريقي بفضل هدفه في مرمى بترو أتلتيكو الأنجولي.

وكان النادي الأهلي قد حقق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، إثر تغلبه في المباراة النهائية، على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، يوم السبت الماضي.

واختار الاتحاد الأفريقي في وقت سابق أفضل 11 هدف في البطولة القارية، حيث فاضل "كاف" في النهاية بين هدف أفشة وهدف لاعب كايزر تشيفز.

وجاءت أجمل الأهداف كالتالي..

- هدف كيرميت إيراموس لاعب ماميلودي صن داونز في مرمى الهلال السوداني.

- هدف لويس ميكوسيون لاعب سيمبا التنزاني في مرمى الأهلي.

- هدف أمير سعيود لاعب شباب بلوزداد الجزائري في مرمى ماميلودي صن داونز.

الوداد المغربي

- هدف أيوب الكعبي لاعب الوداد المغربي في مرمى حوريا الغيني.

- هدف هابي ماشياني لاعب كايزر تشيفز في مرمى بترو أتلتيكو الأنجولي.

- هدف محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي في مرمى فيتا كلوب الكونغولي.

- هدف كلاتوس شاما لاعب سيمبا التنزاني في مرمى فيتا كلوب الكونغولي.

- هدف بابي ساخو لاعب تونجيث السنغالي في مرمى الزمالك.

هدف أفشة في فيتا كلوب يفوز بالأفضل في إفريقيا بتصويت الجماهير

- هدف طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في مرمى ماميلودي صن داونز.

- هدف محمد علي بن رمضان لاعب الترجي التونسي في مرمى شباب بلوزداد الجزائري.

- هدف محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي في مرمى كايزر تشيفز.