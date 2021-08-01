/643346/تعرف-على-موعد-عودة-رباعي-الزمالك-الأولمبي-لـ-تدريبات-الفريق

ينتظم محمود حمدي الونش ومحمد عبد السلام وإمام عاشور وأحمد فتوح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر الفريق الحالي ببرج العرب، بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج موعد عودة رباعي الزمالك المشارك مع المنتخب الاولمبي في دورة أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يعود رباعي الزمالك إلى القاهرة غدا الإثنين برفقة المنتخب الأوليمبي بعد مشاركة الفراعنة في دورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليا بطوكيو في اليابان.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح الرباعي الأوليمبي راحة غدا قبل الانتظام في معسكر الفريق، يوم الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويستعد الفريق للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الحالي باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.

وتعود بعثة المنتخب الأولمبى على متن طائرة عادية غداً على أن تتواجد بعثة المنتخب فى مطار فرانكفورت "ترانزيت"، على أن تصل البعثة للقاهرة صباح غداً الأثنين .

عودة حازم إمام

كما انتظم حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريب المسائي اليوم الأحد خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وتماثل حازم إمام للشفاء من الإجهاد العضلي الذي عانى منه خلال الفترة الماضية، كما أنهى الظهير الأيمن للزمالك برنامجه التأهيلي ليسمح له الجهاز الطبي للفريق بالمشاركة في تدريب اليوم بصورة طبيعية.

نتيجة مباراة البرازيل ومصر

انتهت مباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل بنتيجة 1/0، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

بدأت المباراة بضغط من قبل لاعبو منتخب البرازيل، ثم عاد لاعبو منتخب مصر سريعا إلى المباراة، وشهد الشوط الأول من المباراة ضغط من قبل المنتخبين، ولكن كانت الأفضلية لصالح منتخب البرازيل.

وترجم ماتيوس كونها أفضلية منتخب البرازيل، بتسجيله الهدف الأول للسامبا في الدقيقة الـ 36 من زمن الشوط الأول.