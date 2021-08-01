رئيس الوزراء من داخل أحد المنازل البسيطة بالمنوفية يطمئن المواطنين: سنحل جميع المشاكل «صور»

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تفقد رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، عدد من مشرعات مبادرة حياة كريمة، التى تُنفذ بمحافظة المنوفية، بحضور وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، ووزير التنمية المحلية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

دوت الخليج

رئيس الوزراء من داخل أحد المنازل البسيطة بالمنوفية يطمئن المواطنين

وتوجه رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، إلى عدد من المنازل البسيطة الموجودة بالقرى محل الزياة، والتى تستهدف المبادرة تطويرها وإمدادها بالكهرباء والغاز.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لرئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، وهو داخل إحدى المنازل القديمة والمبنية بالطوب اللبن، ويحادث خلالها أهل المنزل مؤكدًا على أنه سيجري تغيير كامل فى الأساس والبناية.

هذا وأعرب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن الفخر بالزيارة التي تعد الثانية التي يقوم بها رئيس الوزراء لمحافظة المنوفية خلال 4 أشهر، حيث كانت الأولى لمركز أشمون، واليوم لمركز الشهداء، المستهدفين ضمن المبادرة، لافتأً إلى أن ذلك يعد دلالة واضحة تعكس اهتمام القيادة السياسية بمشروعات "حياة كريمة" في كافة محافظات الجمهورية، وعلى الأخص محافظة المنوفية، بهدف تحسين حياة الأهالي في المحافظة.

رئيس الوزراء يعقد لقاء مفتوح مع الأهالى

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي لقاء مفتوحا ضم عدداً من أهالي قرى مركز الشهداء، أعرب خلاله عن سعادته بوجوده اليوم في محافظة المنوفية مع زملائه من الوزراء والمساعدين، لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"، مؤكدأً أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على مدار 24 ساعة في قرى مصر، بهدف تغيير حياة الأهالي وحل مشاكلهم باذن الله، وعلى رأسها موضوع الصرف الصحي الذي كان دومأً شكوى دائمة لأهالينا في كل القرى المصرية، الذين طال حلمهم بأن تشملهم هذه الخدمة الحيوية، لافتأً إلى أنه في ظل هذا المشروع العملاق ستكون كل القرى وتوابعها لديها هذه الخدمة الرئيسية مع كل الخدمات الرئيسية الأخرى، وكذلك كافة المشروعات التنموية التي يتمناها الأهالي في هذه القرى.