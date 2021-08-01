رئيس شعبة الأدخنة يكشف تفاصيل جلسة شركات «الدخان»مع هيئة التنمية الصناعية لمنحهم تراخيص

/643351/رئيس-شعبة-الأدخنة-يكشف-تفاصيل-جلسة-شركات-الدخانمع-هيئة-التنمية-الصناعية-لمنحهم-تراخيص

قال رئيس شعبة الأدخنة إبراهيم إمبابي:” إن شركات( أدخنة النخلة)، وشركة (بريتيش أمريكان) وشركة (توباكو شركة المنصور الدولية للتوزيع)، توجهوا صباح اليوم إلى مقر هيئة التنمية الصناعية، حيث المشاركة فى جلسة فض مظاريف العروض الفنية، وذلك لتأجيل ميعاد الدراسة الفنية ومد مهلة تقديها.

دوت الخليج

جلسة فض مظاريف العروض الفنية الخاصة بالتقدم لرخصة مصنع السجائر الجديدة

وخلال جلسة فض مظاريف العروض الفنية الخاصة بالتقدم لرخصة مصنع السجائر الجديدة اليوم، لم تتقدم أي من شركات بريتش أمريكان توباكو ومجموعة منصور (وكيل إمبريال) واليابانية الدولية JTI بعروضها، حيث كان للشركات عدة تحفظات على كراسة الشروط المعدلة وتشمل طلب مد مهلة تقديم العروض الفنية.

وقد قامت الشركات الثلاث بمخاطبة رئاسة الوزراء في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ بكافة تحفظاتها، وكان الهدف الرئيسي من حضورها اليوم هو التأكيد على مد مهلة تقديم العروض الفنية.

وفى ردها قالت هيئة التنمية الصناعية للشركات الراغبة فى الحصول على تراخيص:” إنه سيتم عرضها على رئيس الوزراء، لأن الرخصة تخصص رئيس مجلس الوزراء.

كما أشارت إبراهيم إمبابي، إلى أن شعبة الأدخنة قد طلبت فى التعديل الأول من أن يتم فصل رخصة السجائر التقليدية عن رخصة التبغ المسخن والبيب، مشيرة إلى أن ذلك أمر منطقى وفقًا لاختلاف سعر كلًا منهما.