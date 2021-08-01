تنسيق الثانوية العامة.. محافظ القاهرة يقرر خفض درجات الحد الأدنى لـ230 درجة

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تخفيض درجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2021/ 2022 من 235 درجة إلى 230 درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور .
وكشف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.
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