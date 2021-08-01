وفاة كاهن كنيسة مارجرجس وأنبا شنودة شبرا الخيمة

جدة - نرمين السيد - وقدم الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، العزاء لأسرته، ولمجمع الآباء كهنة الإيبارشية، فى نياحة الأب المبارك القمص يونان رزق. وقال فى تعزيته: "أطلب من الله نياحا لروحه الطاهرة، وتعزيات السماء لأسرته وأولاده ومحبيه".

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