وزير النقل: القطار الكهربائى السريع سينقل 20 مليون طن سنويا من البضائع

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن مشروع القطار الكهربائى السريع يعمل به نحو 200 شركة مصرية وطنية، تحت إشراف مكاتب استشاريين مصريين، لافتا إلى أنه يمكن الاستعانة بشركات عالمية لتعظيم الاستفادة.





وأضاف الوزير، فى تصريحات، خلال جولة لتفقد الأعمال بمسار مشروع القطار الكهربائى السريع، أن مصر تمتلك تجربة فريدة خلال مشروع حفر قناة السويس الجديدة، والتى تمت بواسطة شركات وطنية.

وقال وزير النقل، إن مشروع القطار الكهربائى السريع الذى ستبلغ سرعته القصوى 250 كم / ساعة، سيقوم بنقل نحو 20 مليون طن سنويا من البضائع، من خلال الربط بين الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، كما سيقوم القطار بنقل نحو 1.000 راكب فى الاتجاه.

وأوضح المهندس كامل الوزير، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإيمانه بقدرات العامل المصرى، كانت وراء حفر أنفاق أسفل قناة السويس بأطوال 12 كم لأول مرة بواسطة شركات مصرية، بعد أن كانت تنفذ مشروعات الأنفاق بواسطة شركات فرنسية.

وأشار إلى أن تنفيذ مشروع مترو أنفاق "الخط الرابع" يتم حاليا بالكامل بواسطة شركات مصرية، مضيفا أن "الخط السادس" أيضا سيتم تنفيذه بواسطة شركات مصرية، موضحا أن القيادة السياسية تعمل حاليا على نقل الخبرات المصرية إلى الدول الصديقة، ضاربا المثل بتنفيذ شركتى المقاولين العرب والسويدى لمشروع سد "روفيجى" فى تنزانيا.