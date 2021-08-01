/643347/أرقام-شيفيتشينكو-مع-أوكرانيا-بعد-مسيرة-تدريبية-دامت-لـ-5-مواسم

أعلن أندري شيفتشينكو انتهاء مهمته كمدير فني لمنتخب أوكرانيا بعد 5 سنوات تخللها ظهور مميز في البطولات القارية الرسمية، والعديد من الأحداث في مختلف المباريات، والبطولات العالمية والقارية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قاد الدولي الأوكراني، شيفيتشينكو كمدير فني للمنتخب الاول، مسيرة تواصلت لمدة خمسة أعوام ولكن بدون أي ألقاب، في مختلف البطولات سواء القاري او العالمي.

أرقام أندري شيفيتشينكو مع منتخب أوكرانيا

قاد شيفيتشينكو المنتخب الأوكراني في 52 مباراة، ولكن غاب عنها، اللقاءات النهائية، في مختلف البطولات، نجح في تحقيق الفوز في 25 مباراة، في مختلف البطولات على مدار الخمسة اعوام، ووقع في فخ التعادل في 13 مباراة، وفشل في تحقيق الفوز في 14 مباراة.

نجح خط الهجوم للمنتخب الأوكراني، في تسجيل 71 هدف، في حين إستقبلت شباكه 62 هدف، في مختلف البطولات.

تصريحات شيفيتشينكو

وقال مهاجم ميلان السابق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «اليوم انتهى عقدي مع الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، قضيت خمس سنوات مع المنتخب الأول، وأثبتنا أننا قادرون على لعب كرة رائعة بالعمل الشاق».

وأكمل شيفتشينكو: «أنا ممتن لاتحاد الكرة الأوكراني الذي أتاح لي الفرصة للعمل كمدرب للمنتخب، أنا ممتن لكل لاعب وكل شخص ساعد وشارك في المنتخب».

وقدم منتخب أوكرانيا مشوارا جيدا، خلال فعاليات كأس الأمم الأوروبية وودع البطولة من الدور ربع النهائي على يد المنتخب الإنجليزي برباعية دون رد.

نتيجة مباراة نهائي يورو 2020

تربع منتخب إيطاليا بقيادة مدربه روبرتو مانشينى، على عرش القارة العجوز بعدما نجح فى التتويج بلقب أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه على حساب المنتخب الإنجليزى وسط أرضه وجماهيره، حيث فاز الآزورى بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي أقيمت على مدار شهر في 11 مدينة أوروبية مختلفة.