/643345/مدرب-جالاتا-سراي-يثير-الجدل-حول-إنهاء-التعاقد-مع-مصطفى-محمد

كشف فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتا سراي الموقف النهائي للنادي التركي من ضم مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار بنية الشراء مقابل 4 مليون يورو يدفعهم الجانب التركي في حالة الإستقرار على شراء مهاجم منتخب مصر، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد فاتح تريم خلال تصريحات صحفية: "لا يزال لدينا وقت لتحديد ما إذا يُمكننا خيار شراء مصطفى محمد من الزمالك أم لأ".

مدرب جالاتا سراي يثير الجدل حول إنهاء التعاقد مع مصطفى محمد

وتابع فاتح تريم : " أداء مصطفى محمد خلال الفترة القادمة سيُحدد ما إذا كان سيبقى هُنا، وذلك خلال الفترة المقبلة حتى 21 يوليو 2022 ".

جالاتا سراي يودع دوري أبطال أوروبا

وخسر جالاتا سراي بمشاركة مصطفى محمد المباراة الثانية بنتيجة هدفيين مقابل هدف وحيد ، ليودع الفريق التركي منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام أيندهوفن بسداسية مقابل هدفيين بمجموع المواجهتين.

وشهد التشكيل الرسمي لنادي جالاتا سراي التركي تواجد مصطفى محمد بشكل أساسي منذ بداية المباراة في التشكيلة التي جاءت كالتالي:

تشكيل جالطة سراي ضد إيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: موسليرا.

في خط الدفاع: عمر بايرام، ماراكاو، لويندياما، يدلين.

في خط الوسط: إيمري كيلينتش، أيتاش، جيسي سيكيديكا، باريش، كريم أكتوركوغلو.

في خط الهجوم: مصطفى محمد.

بمشاركة مصطفى محمد.. جالاتا سراي يقترب من توديع دوري الأبطال بالخسارة أمام أيندهوفن

وكان جالاتا سراي التركي تلقى هزيمة ثقيلة أمام آيندهوفن الهولندي بخماسية مقابل هدف، ضمن منافسات ذهاب دور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء.

جالاتا سراي يخسر بمشاركة مصطفى محمد

وجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالاتا سراي التركي في مباراة اليوم، حيث جاء تشكيل فريقه كالآتي:

في حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا

خط الدفاع: أوزتورك ألباسلان - لويندياما - ماركاو - أومير بايرام

خط الوسط: كارا أيتاش - أردا توران - إيمري كيلينش

خط الهجوم: سيكيديكا - كيريم أكرتوجلو - ريان بابل

تواجد مصطفى محمد في قائمة جالاتا سراي

وأعلن فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي، عن قائمة الفريق في مباراة ذهاب دور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام فريق أيندهوفن الهولندي، وشهدت القائمة تواجد المهاجم المصري مصطفى محمد، ويسعى الدولي المصري إلى الظهور بصورة جيدة حتى يستطيع الحفاظ على مشاركاته أساسيا مع الفريق خلال الفترة القادمة.

وعانى مصطفى محمد في الفترة الأخيرة من إصابة في القدم اليسرى، وذلك أثناء تواجده في المباريات التحضرية لفريقه، إلا أنه تمكن من العودة وشارك في التدريبلات الجماعية لفريق.