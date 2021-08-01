/643341/خطة-الإسماعيلي-لعبور-بيراميدز-في-الدوري-الممتاز

يدخل الفريق الأول بالنادي الاسماعيلي، في معسكر مغلق اعتبارًا من اليوم الأحد داخل فندق النادي وذلك بناءًا على قرار من الجهاز الفني للفريق الذي يقوده إيهاب جلال، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المرتقبة .

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل قرار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الدراويش.

ويرغب إيهاب جلال في نشر حالة من الهدوء والتركيز على لاعبي الفريق استعدادًا لمواجهة بيراميدز المرتقبة والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

لقاء الإسماعيلي مع نادي الطائي

ومن المقرر أن يلتقى الدراويش مع نادي الطائي السعودي مساء اليوم الأحد وديًا، وذلك في البروڤة الأخيرة للفريق قبل عودة واستئناف بطولة الدوري العام عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، ويستعد الدراويش لمواجهة بيراميدز مساء الأربعاء المقبل.

تصريحات عضو اللجنة الفنية بالإسماعيلي

وعلى جانب أخر، أشاد عماد سليمان عضو اللجنة الفنية المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي، بمعسكر الفريق الذي خاضه بمدينة الإسكندرية خلال الأيام الماضية.

وقال عماد سليمان: “المعسكر حمل العديد من الإيجابيات، أبرزها زيادة التركيز والانسجام بين عناصر الفريق، إلى جانب استعادة بعض اللاعبين جاهزيتهم البدنية والفنية بالكامل”.

خطة الإسماعيلي لعبور بيراميدز في الدوري الممتاز

وأضاف: “الجهاز الفني ركز خلال المعسكر على زيادة التركيز والانسجام بين عناصر الفريق، إلى جانب رفع الاحمال البدنية لزيادة المعدل البدني للاعبين قبل مواجهات شهر أغسطس المرتقبة”.

وتابع عماد سليمان: “لدينا مواجهات قوية أمام بيراميدز والأهلي والزمالك على التوالي، نحمد الله أننا نظمنا معسكرًا بالإسكندرية وركز الجهاز الفني على زيادة المعدل البدني للاعبين، مما سيساعدنا على خوض هذه المباريات الصعبة”.

نتيجة مباراة الإسماعيلي وكفر الدوار

حقق فريق الإسماعيلي الفوز على نظيره كفر الدوار احد أندية المظاليم بثلاثية نظيفة خلال المباراة الودية التي جمعتهما، وذلك على هامش معسكر الفريق بالإسكندرية ضمن استعداداته لمواجهة بيراميدز بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي في المباراة:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: محمد بيومى – محمد هاشم – مصطفى الزنارى – نادر رمضان.

خط الوسط.: عماد حمدى – محمد حسن -احمد مصطفى – عمر الوحش.

خط الهجوم: محمد الشامى – ارى بابل.

وشارك بالشوط الثاني كل من محمد الضرف ومروان شوقي.