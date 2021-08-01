/643328/أحمد-فهمي-يحول-قصة-سفاح-الجيزة-إلى-عمل-درامي-من-بطولته

أعلن الفنان أحمد فهمي، عن نيته تحويل جريمة سفاح الجيزة التى راح ضحيتها عدد من المواطنين، إلى عمل درامي من بطولته، وذلك على إحدى المنصات الإلكترونية.

دوت الخليج يكشف أعمال أحمد فهمي خلال الفترة القادمة

ويستعد أحمد فهمي خلال الفترة القادمة لخوض بطولة مسلسل درامي جديد مأخوذ عن قصة «سفاح الجيزة» الحقيقة، ليحمل العمل عنوان «السفاح»، ويتكون المسلسل من 8 حلقات، والمقرر عرضه عبر منصة شاهد الإلكترونية بعد البدء في تحضيره خلال الفترة المقبلة.

كما ينتظر الفنان أحمد فهمي فيلمين جديدين أحدهما كوميدي والآخر أكشن ومن المقرر أن يعلن عن تفاصيل هذه الأعمال قريبا بعد التعاقد الرسمي عليهما.

أحمد فهمي يحقق 38 مليون جنيه بالعارف

ويواصل «العارف»الذي يخوض بطولته الفنان أحمد فهمي بجانب أحمد عز فيلم تصدره لإيرادات شباك التذاكر بشكل يومي حيث حقق أمس، إيرادات بلغت مليون و213 ألف جنيه ليصبح مجموع إيراداته 38 مليون و259 ألف جنيه في 18 يوم عرض، ليتفوق على كافة الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.

والفيلم بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.