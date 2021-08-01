بتصويت الجماهير.. هدف أفشة الأفضل في دوري أبطال أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن فوز هدف محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي فى مرمى فيتا كلوب بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، كأفضل هدف فى البطولة التي انتهت بتتويج الأهلي بلقب أفريقيا للمرة العاشرة على حساب كايزر تشيفز.. وجاء فوز أفشة بالجائزة بعد منافسه مع هابي ماشياني لاعب فريق كايزر تشيفز الجنوبي أفريقي، وفاز اللاعب بفضل هدفه في مرمى بترو أتلتيكو الأنجولي. وحقق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، إثر تغلبه في المباراة النهائية، على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، يوم السبت الماضي.

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