العليا للفيروسات التنفسية توضح حقيقة وصول متحور دلتا لمصر

أكد د.عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وأستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، أن مصر لم ترصد حتى الآن أى حالات مصابة بمتحور «دلتا» من فيروس كورونا، إلا أنه يتوقع ظهوره خلال الأشهر القادمة، خاصة مع ظهور «دلتا» فى الكثير من دول العالم، مع تأكد تفشيها فى الولايات المتحدة والصين والهند والكثير من الدول الأوروبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر علمى عُقد فى قصر عابدين، لمناقشة دور مضادات الفيروسات فى مواجهة تحورات كورونا الجديدة، بحضور نخبة من أساتذة وخبراء الأمراض الصدرية فى مختلف المحافظات.

وأوضح أن اللقاحات ما تزال فعالة فى مواجهة الفيروس وتحوراته، لكن فاعليتها قد تقل قليلاً. وأشار إلى أن دراسات عالمية أجريت حول فاعلية اللقاحات، وجدت أن لقاح «استرازينيكا» على سبيل المثال فعَّال فى منع الإصابة بالسلالات المتحورة بنسبة أقل من 75% بمواجهة سلالة «ألفا» لدى الحصول على جرعة واحدة، بينما تقل هذه النسبة فى سلالة دلتا إلى 67%.

‎وكشف عن أن معدل العدوي بسلالة «دلتا» أعلى بأكثر من 50% من معدل عدوى بسلالة «ألفا»، المنتشرة فى مصر خلال الموجتين السابقتين من كورونا.

وأضاف أن تحور الفيروس يثير الكثير من المخاوف لأنه يؤثر على طريقة اكتشافه بطرق التشخيص المختلفة، وكذلك مدى كفاءة العلاجات، وفاعلية اللقاحات».

وأكد فاعلية المضادات الفيروسية المستخدمة فى علاج فيروس كورونا، وهما دواءا «ريمديسيفير إيفا فارما»، و«أڤيبيراڤير»، فى مواجهة تحورات الفيروس الظاهرة حتى الآن مثل «سلالة دلتا» المنتشرة عالمياً.

من جانبها، أكدت د. مايسة شرف الدين أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العينى ورئيس قسم الأمراض الصدرية السابق، أن الفيروسات حينما تجد مقاومة تتحور من أجل البقاء. وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل تحورات أو طفرات لفيروس كورونا مقلقة فى مصر حتى الآن.

وذكرت أن الدراسات أظهرت أن سلالة «دلتا» مرتبطة بأعراض مختلفة مقارنة بالسلالات السابقة لفيروس كورونا، كما أن متحور «دلتا» لديه قدرة أكبر على الانتشار، والعدوى، أو التسبب فى مرض أشد، بالإضافة إلى أنه يقلل نسبة الأجسام المضادة التى تتكون من خلال الحصول على اللقاح.