أسامة الأزهرى يلتقى محافظ الشرقية لمتابعة جهود تنفيذ مبادرة حياة كريمة

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رحب المحافظ بالدكتور أسامة الأزهرى، مؤكًدا أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها الاهتمام بالمواطن وتعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة له، مشيرًا إلى أنه جارى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى بمركز الحسينية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيه، مشيدًا بدور الأزهر الشريف فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى وتعاليم الدين السمحة، وترسيخ قيم الإسلام السمحة والاهتمام بالشباب باعتبارهم ركيزة أساسية فى بناء وتقدم المجتمع.
ومن جانبه أعرب الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، عن شكره لمحافظ الشرقية لحسن الاستقبال، مؤكدا أنه يحمل وسام شرف اختياره سفيرًا لمبادرة حياة كريمة التى يشرف أن يكون خادمًا وداعمًا لأبناء وطنه وأن المبادرة تركز على الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لكل أهالينا فى قرى مصر، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر.
وأكد ضرورة تحصين عقول الشباب وتعليمهم الدين الإسلامى الصحيح بأسلوب عصرى ودمجهم للمشاركة فى بناء الوطن خصوصًا فى هذا الوقت الذى تتضافر فيه جهود الدولة للارتقاء بجميع الخدمات بجميع المحافظات من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تشمل جميع القطاعات والوزارات، لتمثل طوق النجاه للارتقاء بالفكر والهوية الثقافية وسط التحديات التى يمر بها العالم، مؤكدا أن مصر من أكثر الدول أمنا واستقرارا بفضل وعى شعبها وتلاحمه مع قيادته السياسية والتى تسعى للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ الشرقية شعار المحافظة للأزهرى تكريما لزيارته للمحافظة، وتقديرا لدوره فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى والبُعد عن المغالاة والتطرف، ودوره فى مبادرة حياة كريمة.
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