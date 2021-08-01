رئيس الوزراء يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية دراجيل بمحافظة المنوفية

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمحافظة المنوفية لتفقد سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يرافقه محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وإبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وزار ومرافقوه قرية دراجيل بمركز الشهداء، المستهدفة أيضا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".





واستهل رئيس الوزراء، زيارة القرية بتفقد مشروع إقامة مجمع الخدمات الحكومية بدراجيل، والذى يتم تنفيذه وفق نموذج موحد فى جميع المراكز المستهدفة ضمن هذا المشروع القومى العملاق، حيث يشهد مركز الشهداء تنفيذ 6 مجمعات لخدمة المواطنين.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول خطوات تنفيذ هذا المجمع الذى سيضم مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين بالطابق الأرضى، ثم بالطابق الأول خدمات البريد، والشهر العقارى، وسجل مدنى، والتموين، وبالطابق الثانى الوحدة المحلية، ومكتب التضامن الاجتماعى، والمجلس المحلى.

وأشار مسؤولو الهيئة الهندسية إلى أن هذا المجمع الخدمى المتكامل يخدم قرى الوحدة المحلية بدراجيل، وعددها 3 قرى هى: دراجيل، وكفر السوالمية، وكفر الشبع، بواقع 45 ألف نسمة، وتبلغ نسبة تنفيذ المجمع 22%، بتكلفة تقدر بنحو 5 ملايين جنيه.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، ومرافقوه عددا من المنازل المستهدفة ضمن مبادرة "سكن كريم" بقرية دراجيل، وقام بجولة فى شوارع القرية زار خلالها عددا من المنازل المستهدفة بالإحلال والتطوير، وأدار حوارات ودية مع الأهالى للتعرف على أوضاع معيشتهم واحتياجاتهم ووعدهم بإعادة تأهيل منازلهم لمنحهم مسكنا أفضل ضمن هذه المبادرة، وتمت الإشارة إلى أن القرية يستهدف بها نحو 59 منزلاً فى مبادرة "سكن كريم"، كما التقت إحدى المواطنات برئيس الوزراء خلال الجولة وطلبت منه إدراجها ضمن مبادرة "سكن كريم" ووجه بدراسة حالتها.

وأوضح المسؤولون أن قرية دراجيل، ينفذ بها عدد من المشروعات التعليمية، تشمل مشروع تنفيذ أعمال التوسعات بمدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بدراجيل، واستمع مدبولى إلى شرح تضمن الإشارة إلى أن التوسعات تستهدف الوصول بعدد الفصول بالوحدة إلى 24 فصلاً، بدلاً من 16 فصلاً فى الوضع الراهن، بحيث تستوعب الوحدة بعد التوسعات 1.600 تلميذ، من بينهم 30 فصلا ابتدائيا، و10 فصول رياض أطفال، وتشمل الأعمال المنفذة تنفيذ مبانى ودهانات واستكمال الأسوار، بنسبة تنفيذ 60%، كما أشاروا إلى أعمال الإحلال الجزئى لمدرسة الشهيد شوقى الفقى الإعدادية بدراجيل، حيث تشهد الـ12 فصلا بها أعمال الدهانات والتشطيبات الداخلية، بنسبة تنفيذ 82٪.