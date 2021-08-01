محافظ القاهرة ومدير الأمن يتفقدان موقع حريق عزبة خيرالله

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، الحريق الذى اندلع بهيش بمطلع عزبة خيرالله أمام نادى طلائع الفرسان بحى مصر القديمة بقطعة أرض فضاء وامتد الحريق إلى بعض العقارات وجارى الإطفاء دون إصابات .





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