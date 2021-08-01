صور- احتفال سفارة مصر فى بلجراد بالعيد الوطنى المصرى بمشاركة رموز سياسية

جدة - نرمين السيد - أقام سفير مصر فى بلجراد عمرو الجويلى الاحتفال بالعيد الوطنى بذكرى ثورة 23 يوليو، بمقر المكتبة الوطنية بمشاركة رئيس البرلمان وعدد من الوزراء والمحافظين ورموز الفن والأدب ورؤساء المؤسسات الثقافية والإعلاميين من الجانب الصربى إضافة إلى السلك الدبلوماسى الأجنبى، وذلك بالتزامن مع ختام شهر الثقافة المصرية الثالث، وبحضور وفد محافظة جنوب سيناء برئاسة اللواء خالد فودة وممثلى كبرى المؤسسات السياحية بالمحافظة.





وعرض الجويلى فى كلمته أمام الحفل الزخم الكبير الذى تشهده العلاقات المصرية الصربية بهدف ترجمة الصداقة الدبلوماسية الراسخة إلى مشروعات تعاون ملموسة فى مختلف المجالات على رأسها الاقتصاد، والسياحة والثقافة على النحو الذى أظهرته سلسلة الأنشطة المتوالية، والمشاركات كضيف شرف فى مختلف المنتديات فى بلجراد.





وثمن الجويلى مشاركة عدد كبير من القيادات السياسية والاقتصادية والثقافية فى الحفل بما يعكس التميز الحالى فى العلاقات الذى تعد أحد مؤشراته تبادل الزيارات على مستوى رفيع بين البلدين، وآخرها الوفد الزائر من محافظة جنوب سيناء لبحث التعاون فى مجال السياحة والاستثمار، موجهاً الدعوة للنظراء لزيارة مقاصد مصر السياحية.

ونوه سفير مصر فى بلجراد إلى الاستضافة الاستثنائية للعيد الوطنى المصرى فى أهم ثلاثة مؤسسات ثقافية فى صربيا على التوالى بدءاً بالمسرح الوطنى "الأوبرا" فى 2018 والمتحف الوطنى فى 2019 ثم المكتبة الوطنية العام الجارى، باعتبارها تعكس تقدير المجتمع الصربى لثقل مصر من جانب، وحرص مصر على المشاركة بموروثها الثقافى الرائد حيث شاركت فرقة الرقص المعاصر لدار أوبرا القاهرة عام 2018، وفرقة رضا عام 2019، ثم تم تنظيم الاحتفال الحالى مقترناً بمعرض الصور بعنوان "فن الخط والمجوهرات والتحف من مصر القديمة إلى الحديثة"، إضافة إلى أداء "كورال باريلى" للنشيد القومى باللغة العربية، وأضاف أن ذلك يجعل من الاحتفال بالعيد القومى فرصة فريدة للتبادل الثقافى تفتح مجالات التعاون المستقبلية.