خفض درجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام فى القاهرة لـ230

جدة - نرمين السيد - قرر خالد عبدالعال محافظ القاهرة، خفض بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام للعام الدراسى 2021-2022 من 235 درجة إلى 230 درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.





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