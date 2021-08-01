وزير التموين: ندعم التدريب العملى لطلبة تجارة القاهرة

جدة - نرمين السيد - وأشار المصيلحى، خلال افتتاحه المرحلة ‏الثالثة لفعاليات استكمال تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة ‏التموين والتجارة الداخلية وقطاع خدمة المجتمع وتنمية الطلاب ‏بكلية التجارة جامعة القاهرة، إلى أن مفهوم التعاون بين الجامعات والجهات ‏التنفيذية هو أمر جيد جدا ولا بد من دعمه، مؤكدًا أن المعلومات ‏النظرية بالجامعات مهمة وأساسية لكنها يجب أن تطبق على الواقع ‏الفعلى أيضا.

وأضاف وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، ‏أن الوزارة تدعم التدريب العملى لطلبة كلية التجارة جامعة القاهرة ‏لتعريفهم بما تم من إنجاز وما يتم فى كل قطاعات الوزارة من خلال ‏عدد من المحاضرات لفريق التدريب من خلال المختصين بالوزارة من ‏الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع‏، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، وجهاز تنمية التجارة الداخلية‏، وقطاع التخطيط بالوزارة، وكذلك هيئة السلع التموينية لإكساب ‏الطلاب خبرات متعددة وتعريفهم بالمشروعات التى تمت على الأرض ‏وما يتم تنفيذه الآن.‏

من جهته أكد العميد خالد شرف - مساعد وزير التموين ورئيس قطاع ‏التخطيط، أن البروتوكول بين الوزارة وكلية التجارة جامعة ‏القاهرة، تم توقيعه عام 2018 وتم بمقتضاه تدريب عدد من الطلاب ‏بالجامعة عام 2018 ومجموعتين فى أغسطس وسبتمبر عام 2019‏، وتدريب طلاب الفرقة الرابعة للعام الجامعى 2018-2019 ‏بالبرنامج المشترك مع جامعة ولاية جورجيا بكلية التجارة جامعة ‏القاهرة، وأيضا تدريب مجموعتين من طلاب كليه الاقتصاد والعلوم ‏السياسية عام 2017، وأضاف أنه يتم إتاحة الفرصة لتدريب عدد ‏‏200 طالب مقسمين على مجموعتين مجموعة فى شهر أغسطس ‏ومجموعة فى شهر سبتمبر هذا العام.‏