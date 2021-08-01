جدة - نرمين السيد - وأشار المصيلحى، خلال افتتاحه المرحلة الثالثة لفعاليات استكمال تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وقطاع خدمة المجتمع وتنمية الطلاب بكلية التجارة جامعة القاهرة، إلى أن مفهوم التعاون بين الجامعات والجهات التنفيذية هو أمر جيد جدا ولا بد من دعمه، مؤكدًا أن المعلومات النظرية بالجامعات مهمة وأساسية لكنها يجب أن تطبق على الواقع الفعلى أيضا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تدعم التدريب العملى لطلبة كلية التجارة جامعة القاهرة لتعريفهم بما تم من إنجاز وما يتم فى كل قطاعات الوزارة من خلال عدد من المحاضرات لفريق التدريب من خلال المختصين بالوزارة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وقطاع التخطيط بالوزارة، وكذلك هيئة السلع التموينية لإكساب الطلاب خبرات متعددة وتعريفهم بالمشروعات التى تمت على الأرض وما يتم تنفيذه الآن.
من جهته أكد العميد خالد شرف - مساعد وزير التموين ورئيس قطاع التخطيط، أن البروتوكول بين الوزارة وكلية التجارة جامعة القاهرة، تم توقيعه عام 2018 وتم بمقتضاه تدريب عدد من الطلاب بالجامعة عام 2018 ومجموعتين فى أغسطس وسبتمبر عام 2019، وتدريب طلاب الفرقة الرابعة للعام الجامعى 2018-2019 بالبرنامج المشترك مع جامعة ولاية جورجيا بكلية التجارة جامعة القاهرة، وأيضا تدريب مجموعتين من طلاب كليه الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2017، وأضاف أنه يتم إتاحة الفرصة لتدريب عدد 200 طالب مقسمين على مجموعتين مجموعة فى شهر أغسطس ومجموعة فى شهر سبتمبر هذا العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين: ندعم التدريب العملى لطلبة تجارة القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.