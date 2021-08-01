الكنيسة تنعى شهداء الواجب فى سيناء

جدة - نرمين السيد - نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ببالغ الحزن شهداء الوطن الذين سقطوا خلال أداء واجبهم فى تطهير أراضى الوطن من البؤر الإرهابية بسيناء الحبيبة، للحفاظ على أمن وسلامة كل المصريين.





وقالت الكنيسة فى بيان لها: "نثق أن تضحيتهم الغالية ودماءهم النفيسة لن تذهب سدى إذ أن مثل هذه التضحية والجهود التى تقوم بها القوات المسلحة هى ما يبقى مصر آمنة مستقرة، ويضمن لها تحقيق التقدم والرخاء". وتابع البيان: "نصلى أن يشمل الرب أرواح الشهداء بالرحمة والراحة، وأن يعزى قلوب ذويهم وأحبائهم، ويمنح شفاءً للمصابين، وسلامًا وأمنًا لمصرنا الحبيبة قيادة وشعبًا".

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