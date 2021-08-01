/643339/الجونة-يقطع-الطريق-على-الإسماعيلي-والمصري-في-الإنتقالات-الصيفية

استقر الجهاز الفني لفريق الجونة ، على استعادة إسلام محارب، لاعب الفريق عقب نهاية إعارته التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري مع فريق طلائع الجيش.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص الجهاز الفني ومسئولي النادي على التواصل مع إسلام محارب ، للتأكيد على الحاجة إلى خدماته في الموسم القادم، مع رفض كل العروض المقدمة للتعاقد معه من جانب العديد من الأندية.

عروض إسلام محارب

ورفض مسئولي الجونة مناقشة العروض التي وصلت للاعب من جانب أندية الإسماعيلي والمصري وفاركو والشرقية للدخان ، بسبب الرغبة في الاستفادة من خبراته الكبيرة في الموسم القادم في ظل الرغبة بتقديم عروض مميزة والتواجد في مقدمة الدوري.

إسلام محارب مع طلائع الجيش

ويخوض إسلام محارب ، موسمه الحالي برفقة فريق طلائع الجيش، ونجح في تقديم عروض قوية بتسجيل العديد من الأهداف وصناعة مثلها في الفترة الأخيرة ، مما جعله محل اهتمام العديد من الأندية.

وظهر إسلام محارب، بمستوى ملحوظ، واعتبره البعض من أميز اللاعبين البدلاء على مقاعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل انتقاله للجونة، ثم يعار لطلائع الجيش.

محمود الجزار مدافع الأهلي

أعلن فريق الجونة، التعاقد مع محمود الجزار مدافع الأهلي بصورة نهائية حتي صيف 2024، وانضم اللاعب لصفوف الجونة في عام 2019 على سبيل الإعارة، وظهر بصورة جيدة خلال الموسمين الذي قضاهم داخل صفوف الفريق الساحلي.

ووجه محمود الجزار رسالة لجماهير النادي الأهلي، حيث نشر على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي عبر انستجرام: “شكرًا للنادي الاهلي على الفتره الي قضيتها فيه، فهو كيان كبير تعلمت منه النظام والاجتهاد في الشغل واللي الناس عرفتني من خلاله”.

وأضاف: "شكرًا جمهور الاهلي علي مساندتهم من اول يوم ليا داخل نادي القرن وكل التوفيق في القادم للنادي الاهلي ومزيد من البطولات والانجازات”.

واستكمل: "شكرًا نادي الجونه علي إصرارهم إني أكون موجود معاهم في نادي محترم يبحث عن التطوير وان شاء الله اقدر اكون سبب في تحقيق الاهداف الذي يسعي اليها نادي الجونه”.

وأتم: "شكرًا لكل الانديه الي كلمتني الفتره الي فاتت وكانت عيزاني اكون معاهم وبعتذر للجمع وبتمني كل التوفيق ليهم، وأنا من الآن لاعب في صفوف نادي الجونه لثلاث مواسم أسأل الله التوفيق في ما هو قادم".