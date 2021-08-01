/643338/النائبة-حنان-سليمان-نظام-الاوبن-بوك-سبب-مشاكل-للطلبة-وكان-يحتاج-إلى-تدريب-أكثر

وأضافت اليرلمانية فى تصريح لـ"دوت الخليج" أن المشاكل التى واجهت الثانوية العامة كانت كثيرة وتسبب فى ماساة للكثير من الطلبة، ولكن الأصعب كان موضوع الاوبن بوك والذى تسبب لأزمة كبيرة بالامتحانات هذا العام .

وأوضحت عضو لجنة التعليم، أن الطلبة لم تكون معتادة على امتحان الاوبن بوك ، وان الطلاب لم يستطيعوا التعامل مع هذا نظام ، وتسبب فى ضياع الكثير من الوقت من الطلبة، وكان الأمر يحتاج إلى تدريب أكثر للطلبة على استخدام نظام الاوبن بوك ،وهو نظام جيد ومستخدم فى دول كثيرة .

واشارت البرلمانية، أن هذا العام تجريبى للطلبة وهى أكثر السنوات التى حدثت فيها مشاكل، وهذا متوقع لأن النظام مازال جديد، والسنة القادمة، اتوقع ان تقل المشاكل بنسبة كبيرة ،

واكدت "سليمان" ، أن أكثر الأمور أهمية هذا العام هو رفض مجلس الشيوخ لقانون الثانوية العامة المقدم من الوزير ، وأن مقدار المشاكل التى تعرض لها طلاب الثانوية العام هذا العام قليلة ، بالمقارنة اذا ما تم تنفيذ قانون الثانوية العامة المقترح من الوزير والذى كان سيسبب مشاكل كثيرة جدا .