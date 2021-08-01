/643337/محافظ-المنيا-ينعى-شهداء-الوطن-من-أبناء-مركز-سمالوط-ونائبه-يشهد-تشييع-جثامين-الشهداء-صور

نعى محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، اليوم الأحد، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الوطن من أبناء محافظة المنيا، وهم:- الشهيد جندي مقاتل بيشوى ميلاد نبيل، ابن عزبة فرج الله، والشهيد جندي مقاتل، إسحاق يونان فايق، ابن عزبة أبو حنس، التابعة لقرية دلقام التابعة لمجلس قروى منقطين بمركز سمالوط.

وأيضًا، الشهيد جندي مقاتل إيهاب ميلاد ذكي ابن قرية إطسا مركز سمالوط، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وقال القاضي:«إن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم، وجهاز الشرطة القوى، بكل قوة وإرادة وعزيمة، لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب في الداخل والخارج».

وأشار محافظ المنيا :« إلى أن القوات المسلحة ماضية بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر، موجهًا تحية إعزاز وتقدير لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة، والذين يضحون بأغلى ما يملكون؛ من أجل أن تنعم مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان».

العزاء لأسر الشهداء

وأناب المحافظ نائبه الدكتور محمد أبوزيد، لتشييع وحضور جنازة الشهداء، بحضور اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة سمالوط، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وعدد من نواب البرلمان.

وقدم نائب المحافظ العزاء لأسر الشهداء، مؤكدا أن تضحيات أبطال القوات المسلحة ستظل خالدة على مر الزمان لأنهم سطروا بدمائهم الذكية أروع مثال للتضحية والدفاع عن أمن واستقرار مصرنا الغالية.