عقب بيان الزمالك.. الخطيب يجتمع مع الشركة المسئولة عن تنفيذ بعض المشروعات

/643336/عقب-بيان-الزمالك-الخطيب-يجتمع-مع-الشركة-المسيولة-عن-تنفيذ-بعض-المشروعات

قام الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، بجولة تفقدية عصر اليوم، في منطقة العمل الخاصة بتشييد جراج النادي بفرع مدينة نصر، حيث وصلت الأعمال إلى المرحلة الأخيرة قبل الافتتاح المقرر له خلال الأيام القليلة المقبلة.

رافق رئيس النادي خلال الجولة كل من الدكتور سعد شلبي، القائم بأعمال المدير التنفيذي، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وأحمد إيهاب النحاس مدير فرع مدينة نصر، وبعض قيادات الشركة المسئولة عن تنفيذ المشروع.

الخطيب يتفقد المرحلة النهائية من جراج فرع مدينة نصر

واستمع الكابتن الخطيب إلى شرح تفصيلي من المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، ومسئولي الشركة، بشأن آخر تطورات المشروع وما تم التوصل إليه، حيث يجري العمل به على قدم وساق من أجل افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما عقد الكابتن الخطيب جلسة مع الشركة المسئولة عن تنفيذ المشروع عقب الجولة، وذلك في حضور الدكتور سعد شلبي من أجل الوقوف على التفاصيل النهائية الخاصة بالمشروع.

الخطيب يجتمع مع الشركة المسئولة عن تنفيذ المشروع

ويأتي مشروع تشييد المشروع من أجل إنهاء أزمة تكدس السيارات في محيط النادي، التي استمرت لسنوات طويلة، وذلك في إطار السعي المستمر لتوفير الخدمات التي تليق بأعضاء النادي وتلبي احتياجاتهم على كافة المستويات.

كأس إفريقيا تتنقل بين فروع الأهلي الثلاثة

قررت إدارة النادي نقل كأس دوري أبطال إفريقيا التي حصل عليها الأهلي مؤخرًا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه إلى فرع زايد، اليوم، لاحتفال أعضاء النادي بها والتقاط الصور التذكارية. خاصة أن جائحة كورونا لم تسمح بالحضور الجماهيري في أي مناسبة لمشاركة الأهلي احتفالاته بهذه الكأس.

وبعد أسبوع سوف يتم نقل «الكأس» إلى فرع مدينة نصر لمدة أسبوع أيضًا ولذات الغرض، حتى يتمكن الأعضاء الراغبون في الاحتفال بها ومعها بصور تذكارية. وبعدها تعود الكأس إلى مقر الجزيرة لإتاحة الفرصة للأعضاء المترددين على المقر للاحتفال بهذه البطولة التي أسعدت كل الأهلاوية.