عقب بيان الزمالك.. الخطيب يجتمع مع الشركة المسئولة عن تنفيذ بعض المشروعات

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/643336/عقب-بيان-الزمالك-الخطيب-يجتمع-مع-الشركة-المسيولة-عن-تنفيذ-بعض-المشروعات
قام الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، بجولة تفقدية عصر اليوم، في منطقة العمل الخاصة بتشييد جراج النادي بفرع مدينة نصر، حيث وصلت الأعمال إلى المرحلة الأخيرة قبل الافتتاح المقرر له خلال الأيام القليلة المقبلة.
رافق رئيس النادي خلال الجولة كل من الدكتور سعد شلبي، القائم بأعمال المدير التنفيذي، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وأحمد إيهاب النحاس مدير فرع مدينة نصر، وبعض قيادات الشركة المسئولة عن تنفيذ المشروع.
الخطيب يتفقد المرحلة النهائية من جراج فرع مدينة نصر
واستمع الكابتن الخطيب إلى شرح تفصيلي من المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، ومسئولي الشركة، بشأن آخر تطورات المشروع وما تم التوصل إليه، حيث يجري العمل به على قدم وساق من أجل افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما عقد الكابتن الخطيب جلسة مع الشركة المسئولة عن تنفيذ المشروع عقب الجولة، وذلك في حضور الدكتور سعد شلبي من أجل الوقوف على التفاصيل النهائية الخاصة بالمشروع.
الخطيب يجتمع مع الشركة المسئولة عن تنفيذ المشروع
ويأتي مشروع تشييد المشروع من أجل إنهاء أزمة تكدس السيارات في محيط النادي، التي استمرت لسنوات طويلة، وذلك في إطار السعي المستمر لتوفير الخدمات التي تليق بأعضاء النادي وتلبي احتياجاتهم على كافة المستويات.
كأس إفريقيا تتنقل بين فروع الأهلي الثلاثة
قررت إدارة النادي نقل كأس دوري أبطال إفريقيا التي حصل عليها الأهلي مؤخرًا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه إلى فرع زايد، اليوم، لاحتفال أعضاء النادي بها والتقاط الصور التذكارية. خاصة أن جائحة كورونا لم تسمح بالحضور الجماهيري في أي مناسبة لمشاركة الأهلي احتفالاته بهذه الكأس.
وبعد أسبوع سوف يتم نقل «الكأس» إلى فرع مدينة نصر لمدة أسبوع أيضًا ولذات الغرض، حتى يتمكن الأعضاء الراغبون في الاحتفال بها ومعها بصور تذكارية. وبعدها تعود الكأس إلى مقر الجزيرة لإتاحة الفرصة للأعضاء المترددين على المقر للاحتفال بهذه البطولة التي أسعدت كل الأهلاوية.
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