/643332/عاجل--عمرو-أديب-يستأنف-على-حكم-تغريمه-10-آلاف-جنيه-لصالح-محمد-رمضان

قدم الإعلامي عمرو أديب بطلب للاستئناف على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح الشيخ زايد بالغرامة 10 آلاف جنيه في الدعوى التي أقامها الفنان محمد رمضان يتهمه فيها بسبه وقذفه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل استئناف الحكم

الحكم ليس حكما نهائيا

وأكد دفاع الإعلامي عمرو أديب في تصريحات صحفية، أن الحكم الصادر من محكمة جنح الشيخ زايد ليس حكما نهائيا، وسيتم الطعن عليه أمام جنح مستأنف الشيخ زايد غدا، لافتا إلى أن محكمة أول درجة لم تستجب لطلبات المدعي بالحق المدني بمواد الاتهام التي تنص على الحبس الوجوبي، وارتأت المحكمة الحكم بالغرامة والتي سيتم الطعن عليها.

يذكر أن الفنان محمد رمضان قد طالب في دعواه بتعويض قدره مائة ألف جنيه وواحد، تعويضا مؤقتا عن الأضرار التي لحقت به جراء هجوم «أديب» عليه في حلقة من برنامجه «الحكاية»، والذي انتقده عقب نشره لفيديو "الفلوس" عقب خسارته قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

استغل وظيفتة

وجاء في صحيفة الدعوى أن المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا إعلاميا وشهرة زائفة فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية. وبحسب الدعوى فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته.