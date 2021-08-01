/643330/18-أغسطس-محاكمة-11-متهما-بقضية-خلية-المرابطون-2-الإرهابية

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، محاكمة 11 متهما ينتمون لتنظيم المرابطون الإرهابي على خلفية اتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة، فى القضية المعروفة بـ«المرابطون 2»، لجلسة 18 أغسطس الجارى؛ لاستكمال المرافعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل محاكمة 11 متهمًا ينتمون لتنظيم المرابطون الإرهابي 10 متهمين مصريين ينتمون للتنظيم وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، 10 متهمين مصريين ينتمون لتنظيم مرابطون الإرهابي إلي المحاكمة لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة. تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية وجاء في أمر الإحالة إلى أنه حال كونهم مصريي الجنسية، التحقوا بعناصر إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة «المرابطون»، التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، كما تلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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